Futbolista juega con un grillete electrónico tras salir de prisión en la Serie B2 de Brasil

El fútbol de ascenso de Río de Janeiro vivió una escena inusual y controvertida, después que un jugador que cumple con una condena por tráfico de drogas disputó la primera final de la Serie B2 del Campeonato Carioca para su equipo con una tobillera electrónica.

Yuri de Carvalho da Silva, mediocampista ofensivo de 30 años del Goytacaz, disputó el encuentro decisivo ante el Macaé, correspondiente a la cuarta división del fútbol estatal brasileño, apenas 7 meses después de haber salido de prisión.

El jugador ingresó a los 25 minutos del segundo tiempo del encuentro que finalizó empatado 1-1 y en las imágenes que se viralizaron se puede observar que en tobillo izquierdo, debajo de la media azul, sobresalía el dispositivo electrónico de control judicial.

Suplente habitual en su equipo

A lo largo de toda la temporada de la Serie B2 del torneo de Río de Janeiro, Yuri de Carvalho da Silva jugó con la tobillera electrónica, cumpliendo así la etapa de su condena en régimen semiabierto, informó el medio brasileño Globo Esporte. El futbolista, que puede consagrarse campeón la semana próxima, no brindó declaraciones al respecto.

El rol de Yuri en el equipo dirigido por Wellington Gomes fue el de un suplente habitual, utilizado como revulsivo en los tramos finales de los partidos, aunque hasta el momento no ha marcado goles en la competición.

Dentro del club, algunos empleados lo describen como una persona tranquila y solidaria. La directiva del Goytacaz ha manifestado su interés en renovar su contrato una vez finalizado el campeonato.

Por otra parte, una fuente interna del club carioca expresó que la tobillera electrónica lo dificulta, pero no le impide jugar con normalidad y sostuvo que ni el reglamento de la Serie B2 ni el de la Federación de Fútbol del Estado de Río de Janeiro (FERJ) prohíben expresamente la participación de jugadores bajo monitoreo.

