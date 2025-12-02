FC Barcelona refuerza su liderato con tremenda remontada ante Atlético Madrid en Camp Nou

El FC Barcelona se afianzó en el liderato de LaLiga al imponerse este martes al Atlético de Madrid por 3-1 en el Camp Nou, en partido adelantado de la decimonovena jornada de LaLiga, y frenó así la racha de siete victorias seguidas de los rojiblancos.

Álex Baena (19′) adelantó a los colchoneros tras superar a Joan García después de un desmarque que rompió el fuera de juego y Raphinha (26′) marcó en una jugada similar a pase de Pedri González batiendo a Jan Oblak, antes de que Robert Lewandowski (36′) fallara un penal. Dani Olmo (65′) logró la remontada y Ferran Torres (90+6′) sentenció el envite en el último suspiro.

Para este partido, que se adelantó con motivo de la Supercopa de España en Arabia Saudita (del 7 al 11 de enero), el Barça contó con su tridente de ataque formado por Raphinha, Lewandowski y Lamine Yamal.

Con este triunfo, el cuadro catalán suma 37 puntos, cuatro más que su máximo perseguidor, el Real Madrid, que jugará el miércoles su encuentro ante el Athletic Club en San Mamés, mientras que el Atlético se queda en cuarto lugar, con 31 unidades.

Remontada en Camp Nou

Para adelantarse, el Atlético explotó las carencias de un Barcelona que continúa sin ajustar la línea del fuera de juego. El argentino Nahuel Molina recuperó un esférico en campo contrario para avanzar unos metros antes de asistir en largo a Baena, quien se abrió un hueco entre la zaga azulgrana.

El centrocampista enfiló la portería y definió con sutileza ante la salida de García para enviar el balón al fondo de las mallas.

El conjunto blaugrana reaccionó y se instaló en terreno del rival. Ese pasito atrás de los rojiblancos lo aprovechó Pedri, quien construyó una jugada para que Raphinha empatara tras esquivar a Oblak.

En otra acción originada por Pedri, el balón llegó primero a Olmo, quien se lo cedió a Lewandowski para que el polaco se lo devolviera y el mediapunta catalán anotara con un disparo cruzado.

El tanto subió al marcador, pero Olmo se vio obligado a abandonar el terreno de juego dolorido del hombro tras caerse al suelo en la jugada.

Al final, Marcus Rashford contemporizó en la banda izquierda y entregó el balón a Alejandro Balde quien se lo dio a Ferran. Solo en la zona de remate tras deshacerse de la marca de Clement Lenglet, el atacante valenciano fusiló a Oblak para remachar el choque.

El tiburón consiguió así su novena diana de la temporada y el cuarto gol ante el equipo rojiblanco en sus últimos tres partidos.

