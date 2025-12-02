Jueza de inmigración despedida presentó demanda contra el Departamento de Justicia

Una jueza de inmigración de Ohio que fue despedida por la administración Trump en febrero de este año, presentó una demanda contra el Departamento de Justicia, alegando que fue cortada de sus funciones por discriminación de género.

Tania Nemer presentó la demanda en Washington, D.C. en donde argumenta que su despido se debió a razones de género, su doble ciudadanía (libanesa y estadounidense) y su filiación demócrata, lo que violaría la ley de derechos civiles de EE.UU., informó EFE.

“Despedida abruptamente”

La jueza fue destituida de sus labores, el 5 de febrero, cuando el presidente Donald Trump tenía poco tiempo de asumir sl cargo. En su demanda señala que fue “despedida abruptamente” a pesar de haber recibido “la calificación de desempeño más alta”.

“Lejos de explicarle por qué había sido despedida, el supervisor de la Sra. Nemer le dijo que era una de sus mejores empleadas, antes de ser escoltada fuera del edificio”, describen en la demanda, según EFE.

Los abogados de Tania Nemer calificaron como un “ataque sin precedentes” el despido del tribunal de Cleveland. Nemer espera recuperar su trabajo y obtener una declaración del tribunal de que el gobierno federal actuó de manera inconstitucional.

Entre los 100 jueces de inmigración despedidos

Tanto el supervisor de Nemer como el Juez Principal de Inmigración interino de los Estados Unidos afirmaron que ninguno de los dos sabía por qué la estaban despidiendo.

La exjueza forma parte de los más de 100 jueces de inmigración que han sido despedidos por la Casa Blanca.

Nemer trabaja actualmente como subdirectora de la división fiscal de la Fiscalía del Condado de Summit.

