Kathy Hochul devolverá $70,000 dólares tras polémica por donaciones ilegales

Kathy Hochul, gobernadora de Nueva York, devolverá alrededor de $70,000 en contribuciones de campaña realizadas por personas a las que ella misma —o su predecesor— había nombrado en juntas y paneles estatales.

Esto ocurre después de que un reportaje de Gothamist revelara que la mandataria demócrata había recibido aportes de al menos ocho funcionarios y asesores estatales.

Las contribuciones violaban una orden de ética que Hochul ratificó en 2021, la cual impide que empleados y funcionarios del Estado —incluidos aquellos en cargos no remunerados— financien aspiraciones políticas del gobernador en funciones.

La representante republicana Elise Stefanik, quien aspira a enfrentar a Hochul en 2026, calificó el caso como un “esquema de pago por participación”, mientras que el vicegobernador Antonio Delgado, rival de Hochul en las primarias demócratas, afirmó en declaraciones recogidas por The Post y Gothamist que Nueva York ha sido gobernada “a puerta cerrada, con acuerdos ocultos”.

“Al recaudar fondos de funcionarios políticos tras comprometerse a no hacerlo, la gobernadora está incumpliendo su propia orden ética”, dijo Steven Ileka, portavoz de la campaña de Delgado, a Gothamist.

Señaló que la práctica alimenta la percepción de que el Estado funciona “para los donantes y no para los neoyorquinos”.

¿Quiénes hicieron las contribuciones a Kathy Hochul?

La investigación de Gothamist detalla varios casos:

Matthew Rand, designado en 2022 para el Consejo de Desarrollo Económico Regional de Mid-Hudson, aportó $15,000 dólares tras su nombramiento.

Rand había sido previamente designado en otro organismo por el entonces gobernador Andrew Cuomo.

Mark Gregorio, presidente de TEI Group y nombrado por Hochul en la Junta de Normas y Seguridad de Ascensores, contribuyó con $37,500 dólares después de su incorporación al panel, y un total de $63,000 dólares según cifras citadas por The Post.

Gregorio insistió al medio que desconocía la prohibición y negó haber recibido su puesto a cambio de donaciones.

Joseph Belluck, presidente de la Junta Asesora de Cannabis, donó $10,000 dólares a la campaña de Hochul meses después de su designación, aunque aseguró a Gothamist que no existe conflicto de intereses porque no recibe remuneración y no tiene negocios con el Estado.

Walter Borisenok, nombrado en el Fondo de Cría y Desarrollo de Pura Sangre en 2024, emitió dos cheques de $5,000 dólares cada uno tras asumir el cargo.

Hochul, que llegó al cargo prometiendo “una nueva era de transparencia”, enfrenta críticas por sostener una práctica que ella misma se comprometió a frenar. Durante su campaña de 2022 ya había recibido más de $400,000 dólares de miembros de juntas estatales y sus cónyuges, según cifras citadas por The New York Times.

Un portavoz de la campaña de Hochul, citado por los medios, aseguró que las contribuciones ya están siendo devueltas, pero se negó a hacer otros comentarios.

