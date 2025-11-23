Hochul y Stefanik intercambian comentarios mordaces tras reunión entre Trump y Mamdani

Las candidatas a la carrera para la gobernación del estado de Nueva York del año que viene se enfrentaron tras los comentarios que realizó el presidente Donald Trump en su reunión con el alcalde electo Zohran Mamdani.

Se le cuestionó al mandatario si coincidía con la representante republicana Elise Stefanik -quien representa una extensa zona del norte del estado y compite por la gobernación con la actual gobernadora Kathy Hochul- en que Mamdani es yihadista. Stefanik ha utilizado repetidamente la palabra para referirse al alcalde electo.

Trump indicó que no cree que Mamdani sea un yihadista.

“Ella está en campaña, y, ya sabes, a veces se dicen cosas durante la campaña. Es una persona muy capaz, pero habría que preguntarle al respecto, aunque yo no lo hago particularmente. Me reuní con un hombre muy racional”, señaló el ejecutivo de la Casa Blanca.

Tras la reunión, Stefanik publicó su desacuerdo en redes sociales, informó Spectrum News NY 1.

We all want NYC to succeed.



But we’ll have to agree to disagree on this one.



If he walks like a jihadist

If he talks like a jihadist

If he campaigns like a jihadist

If he supports jihadists,



He’s a jihadist.



And he’s @KathyHochul’s jihadist. pic.twitter.com/JZaM29d82R — Elise Stefanik (@EliseStefanik) November 21, 2025

“Si camina como un yihadista, si habla como un yihadista, si hace campaña como un yihadista, si apoya a los yihadistas, es un yihadista”, escribió, llamándolo “el yihadista de Kathy Hochul”.

Poco después, Hochul tuvo una entrevista en MS NOW, donde le preguntaron sobre la retórica de Stefanik.

“Está llena de mier**. Lo siento, de verdad que lo está. Es una postura muy extrema, muy extrema. Es más extrema que Donald Trump. No pensé que fuera posible. Pero lo demostró hoy“, apuntó Hochul.

“Ha superado a Donald Trump, el fundador del movimiento MAGA, en su campaña MAGA. Así que espero que esté orgullosa de sí misma, de seguir difundiendo pensamientos y actos de odio, e intentando generar más violencia en nuestra retórica política. Me parece repugnante. Es aborrecible, pero así es ella”, agregó.

