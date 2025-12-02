Murió a los 92 años Nicola Pietrangeli, primer tenista italiano en ganar un Grand Slam

El pasado lunes falleció a los 92 años el arquitecto del tenis italiano, Nicola Pietrangeli, quien abrió las puertas del tenis mundial para Italia con su primer Grand Slam y que más tarde guio al país a su única Copa Davis como capitán.

La noticia sobre su fallecimiento la dio a conocer la Federación Italiana de Tenis y Pádel (FITP). “El tenis italiano llora a su ídolo. Nicola Pietrangeli, el único tenista italiano incluido en el Salón de la Fama del Tenis Mundial, falleció a los 92 años”, informaron.

Il tennis italiano piange la sua icona.



È morto a 92 anni Nicola Pietrangeli, unico tennista italiano inserito nella Hall of Fame del tennis mondiale. pic.twitter.com/aiLiJVCIjz — FITP (@federtennis) December 1, 2025

Las causas de la muerte no han transcendido. No obstante, medios italianos recordaron que el extenista arrastraba complicaciones tras una fractura de cadera sufrida en diciembre de 2024.

A pesar de las complicaciones de salud y su avanzada edad, Pietrangeli seguía el tenis actual y a Jannik Sinner.

Nicola nació en Túnez en 1933. Su abuelo migró a Italia a un pueblo cerca de L’Aquila para trabajar como albañil allí. Pietrangeli fue hijo de madre rusa y padre italiano.

Después de la Segunda Guerra Mundial, su familia fue expulsada del país y emigró a Palermo, antes de asentarse definitivamente en Roma. En 1959 y 1960 consiguió una gesta histórica.

Nicola ganó por dos años seguidos el Grand Slam Roland Garros. En 1960, Pietrangeli fue también semifinalista de Wimbledon, ronda en la que cayó ante Rod Laver.

Pietrangeli posee el récord de más partidos disputados en Copa Davis, un total de 164. Es el que más ha ganado de esa competición, 120.

Es considerado una leyenda del tenis italiano, ganador también en dos ocasiones del torneo de Roma, levantó durante su carrera un total de 48 títulos, entre ellos una medalla en los IV Juegos del Mediterráneo en los que superó en la final de Nápoles 1963 al español Manolo Santana.

Hasta 2023, año en el que comenzó el reinado de Italia en la Davis con tres victorias seguidas, la única ‘Ensaladera’ en su palmarés era la conseguida por Pietrangeli como capitán.



Sigue leyendo:

· Reconocido cantante italiano compara a Jannik Sinner con Hitler y alude al caso de Charlie Kirk

· Roger Federer ingresará al Salón de la Fama del Tenis

· Jannik Sinner, campeón invicto en Turín y se embolsilló más de $5 millones de dólares