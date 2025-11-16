Jannik Sinner, campeón invicto en Turín y se embolsilló más de $5 millones de dólares

El italiano Jannik Sinner cerró una semana perfecta en Turín y se adjudicó este domingo las Finales ATP como campeón invicto, llevándose un premio récord absoluto: $5,071,000 dólares, la cifra más alta jamás entregada en la historia del torneo que reúne a las ocho mejores raquetas del año.

Sinner venció en la final al español Carlos Alcaraz por 7-6(4) y 7-5, confirmando su dominio total en la Copa de Maestros. El número uno del mundo no pierde un partido en este certamen desde la final de 2023 ante Novak Djokovic, y desde aquel duelo tampoco había cedido un set hasta la final de este domingo. En toda la edición 2025, apenas le quebraron el saque una vez.

El certamen repartió $15.5 millones de dólares en total, pero Sinner pulverizó todos los registros al superar por primera vez la barrera de los cinco millones en una sola edición. El año pasado, también invicto, había recibido $4,881,100 dólares.

Carlos Alcaraz, que ganó todos sus partidos de la fase de grupos y también su semifinal, terminó la semana con $2,704,000 dólares, quedándose corto únicamente en la final ante un Sinner intratable.

Este título refuerza la hegemonía de Sinner en la superficie rápida y consolida su ascenso como número uno del mundo. Con solo 24 años, el italiano ha encadenado dos temporadas de dominio en el torneo más prestigioso del circuito después de los Grand Slams, mostrando una regularidad que lo perfila como la referencia del tenis masculino de los próximos años.

