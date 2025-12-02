Suecia, Noruega y Finlandia recomiendan a sus ciudadanos no viajar a Venezuela

Los ministerios de Relaciones Exteriores de Suecia, Noruega y Finlandia aconsejaron este martes (02.12.2025) a sus ciudadanos que no viajen a Venezuela hasta nuevo aviso, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declarara el cierre total del espacio aéreo venezolano.

El gobierno sueco dijo que había tomado la medida debido a la “situación de seguridad” en el país caribeño.

Posibilidades “muy imitadas o inexistentes” de salir de Venezuela

Por su parte, Noruega advirtió que “la situación de seguridad en Venezuela es impredecible y evoluciona rápidamente”, además de que “las líneas de transporte y comunicación dentro y fuera del país se han visto afectadas y varias aerolíneas han cancelado sus vuelos”.

“Eso puede suponer que las posibilidades de abandonar Venezuela se vean muy limitadas o inexistentes repentinamente. En esa situación, la embajada en Bogotá tiene opciones limitadas para dar asistencia consular a los ciudadanos noruegos en Venezuela”, agregó.

Finlandia advierte sobre arrestos masivos y detenciones de extranjeros en Venezuela

Asimismo, Finlandia alertó que “la situación política es caótica y sus efectos son ampliamente visibles” en la nación americana, al mismo tiempo que explicó que “en Caracas y otras grandes ciudades pueden producirse manifestaciones políticas que pueden tornarse violentas rápidamente”.

También sostuvo que en los últimos meses se han producido arrestos masivos y detenciones de ciudadanos extranjeros, principalmente en Caracas.

Rusia y Colombia continúan viajando a Venezuela

Por su parte, Rusia rechazó cancelar los vuelos turísticos hacia Venezuela, a pesar del anunció sobre el espacio aéreo cerrado.

“Según los operadores turísticos rusos que pertenecen a la Unión de la Industria Turística de Rusia (RST) a día de hoy no se observan devoluciones masivas o anulaciones de las reservas”, señaló el servicio de prensa de la institución turística.

El vicepresidente de RST, Dmitri Gorin, indicó que no existe necesidad alguna de evacuar de urgencia a los turistas rusos que se encuentran en Venezuela, y señaló que estos regresarán en las fechas previstas.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro ordenó restablecer “el servicio aéreo civil con Venezuela”.

“EE.UU. no tiene el derecho de cerrar el espacio aéreo venezolano. Lo puede hacer con sus aerolíneas, pero no con las del mundo. Colombia restablece el servicio aéreo civil con Venezuela e invita al mundo a hacerlo. Es hora de diálogos no de barbarie”, expresó Petro en X.

Con información de DW

