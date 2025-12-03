Aseguran que Ellen DeGeneres evalúa regresar a Estados Unidos

Recientemente, se ha informado que Ellen DeGeneres y su esposa Portia de Rossi están considerando no quedarse mucho más tiempo en Reino Unido y regresar a Estados Unidos. Esta información ha sido revelada por una fuente cercana a la comediante y presentadora.

La fuente le dijo al ‘Daily Mail’: “Ellen estaba convencida de que ella y Portia se quedarían en el Reino Unido mientras Trump estuviera en la Casa Blanca, pero evidentemente cambió un poco de opinión”, y agrega, “Les ha estado diciendo a sus amigos que pronto volverán a casa porque los extrañan y no aguantan pasar el invierno allí, y Portia quiere volver a actuar. Parece que estarán aquí durante las fiestas y por más tiempo”.

Parece ser que lo que no ha agradado a la presentadora es el clima de Reino Unido. Incluso, esta información llega al mismo tiempo ‘Daily Mail’ dice que la primera casa que DeGeneres compró en Reino Unido corre el riesgo de inundarse.

En diciembre del año pasado también se llegó a asegurar que la propiedad se había inundado, y la misma comediante hizo una publicación en su cuenta de Instagram donde negó que esto fuera cierto. “Para aquellos de ustedes preocupados, nuestra granja del Reino Unido NO se inundó”, dijo en su momento.

La mudanza de DeGeneres a Reino Unido se hizo oficial en noviembre del año pasado, poco tiempo después que Donald Trump ganara las elecciones presidenciales.

Esta propiedad, que se dice se ha inundado en dos ocasiones, está actualmente en venta, pues a la pareja no les encantó y decidieron mudarse a otro vecindario. La residencia está disponible en el mercado de bienes raíces desde julio de este año por $30 millones de dólares.

La cifra que la pareja espera recibir está $10 millones de dólares por encima de lo que pagaron originalmente por el sitio, ubicado en Cotswolds. Los detalles de la propiedad está disponible en la página web de UK Sotheby’s International Realty.

La propiedad incluye una casa principal de 14,660 pies cuadrados distribuidos en siete dormitorios, siete baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

