Boxeador Chris Eubank Jr. publica preocupante video desde el hospital y anuncia retiro indefinido

La estrella del boxeo Chris Eubank Jr. anunció su retiro indefinido semanas después su última pelea. El púgil publicó un video preocupante en su cuenta de Instagram donde se le ve siendo atendido en la cama de un hospital.

El púgil de peso mediano compartió el clip el pasado martes. La grabación lo muestra rodeado de personal médico mientras, aparentemente, estaba bajo los efectos de la anestesia.

En la publicación de Instagram, el boxeador reconoció que atraviesa problemas de salud, pero no dio mayores detalles. “He estado lidiando con muchos problemas de salud durante el último año y sí, todo finalmente me alcanzó el mes pasado”, dijo.

“No voy a boxear de nuevo hasta que esté de vuelta al 100 % y no sé cuándo será eso, pero una cosa es cierta: para los fans que me han apoyado en las buenas y en las malas, haré todo lo que esté en mi mano para asegurarme de que un día, el viejo yo haga una gran reaparición”, concluyó.

Chris Eubank Jr. perdió su revancha contra Conor Benn en noviembre en el Tottenham Hotspur Stadium, cayendo por decisión unánime tras ser derribado dos veces en el último asalto.

Este enfrentamiento revive la saga entre sus padres, Nigel Benn y Chris Eubank Sr., quienes protagonizaron duelos épicos en los años 90. Conor Benn (24-1, 14 KO) logró su primera victoria sobre un Eubank en 35 años de rivalidad familiar.

La derrota marcó el cuarto revés en la carrera de Eubank Jr. (35-4, 25 KO). Tras su caída, Eubank Jr. confesó haber pasado por “infierno” en la preparación, aunque no detalló los problemas que lo afectaron.

Eubank Jr., hijo del excampeón Chris Eubank, actualmente ostenta un récord de 35-4 con 25 nocauts y ha sido dos veces campeón interino de peso mediano de la AMB.



