Carlos ‘Caramelo’ Cruz cancela su obra de teatro en Puerto Rico por falta de acuerdo

Carlos ‘Caramelo’ Cruz había anunciado que desde el 29 de octubre podrían adquirir los boletos para verlo en su obra de teatro que estaba pautada para el sábado 7 de febrero de 2026 en San Juan, Puerto Rico. Sin embargo, ahora emitió un comunicado para informar que la misma no será realizada por presuntamente no haber llegado a un convenio donde todos resultaran beneficiados.

“Durante las últimas semanas, mi equipo de trabajo y la empresa que estaba desarrollando el proyecto estuvieron en conversaciones, pero no fue posible llegar a un acuerdo final que permitiera continuar bajo las condiciones adecuadas y favorables para todas las partes involucradas. Esta decisión se tomó con responsabilidad, respeto y con el objetivo de evitar cualquier inconveniente futuro“, comenzó diciendo en un comunicado compartido a través de sus redes sociales.

El ganador de la quinta temporada de “La Casa de los Famosos All-Stars” mencionó que se siente inmensamente agradecido con todos aquellos que compraron sus entradas en cuanto salieron a la venta, y al mismo tiempo aprovechó para ofrecer unas disculpas dado que ya no realizarán el proyecto que tenían previsto para el próximo año. Recalcó que la productora estará realizando las gestiones correspondientes para regresar el dinero.

“Agradezco sinceramente a todas las personas que adquirieron sus boletas y, de mi parte, les ofrezco disculpas por los inconvenientes que esta situación pueda generar. Valoro enormemente el apoyo y la confianza que siempre me brindan. También quiero agradecer a la empresa encargada de la obra, que ya ha iniciado el proceso de devoluciones correspondientes”, añadió el dominicano.

Carlos destacó la labor que venía realizando todo un equipo de trabajo y espera que más adelante, con mejores condiciones donde todos resulten beneficiados favorablemente, puedan sentarse a conversar para hablar de una nueva fecha, para poder ofrecerles al público de Puerto Rico, tal y como ya se había planteado el pasado mes de octubre. Sin embargo, él no quiso ofrecer más detalles de la causa de la cancelación.

“Reconozco el trabajo realizado y la disposición que mostraron durante el desarrollo del proyecto. Tanto mi equipo de trabajo como yo nos mantenemos abiertos a retomar esta producción en una nueva fecha, siempre que podamos llegar a un acuerdo que beneficie a ambas partes y garantice una experiencia de calidad para el público”, explicó.

