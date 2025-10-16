Manelyk González dice que no terminó con Carlos “Caramelo” Cruz por el “hate”

Manelyk González sostuvo una conversación con Jimena Gállego, donde explicó la razón por la cual su relación sentimental con Carlos “Caramelo” Cruz llegó a su fin en tan pocos meses de haber oficializado su vínculo amoroso. La mexicana explicó que no tuvo nada que ver con todas las críticas registradas en redes sociales.

“Nosotros al final no terminamos por las redes sociales ni porque tuviéramos mucho hate. Sería muy estúpido si yo terminara una relación con alguien que amo y con el que quiero estar por las redes sociales. No tengo 19 años y llevo 11 años en esto”, mencionó en “La Casa de la Fama”.

La influencer explicó que, a veces, los internautas no comprenden el fin de las relaciones porque siempre se comparte lo bonito y positivo de las parejas, pero es falso que una persona vaya a compartir videos o conversaciones de discusiones que se tengan por diversos motivos, dado que no es normal que eso ocurra en ninguna pareja, y más cuando se deben a una gran cantidad de seguidores.

“Nosotros obviamente mostramos una relación bonita y fue una relación bonita; obviamente no íbamos a subir los problemas porque nadie lo hace, y por eso creo que todo el mundo, cuando las parejas públicas se separan, es como ‘pero ¿por qué si se llevaban increíble?’. ¿Y qué quieres que suba cuando nos estamos mentando madres en la cocina? Pues claramente no”, añadió.

Manelyk asegura que era una etapa que le corresponde vivir al lado del ganador de “La Casa de los Famosos All-Stars”, pero la distancia tampoco ayuda a que ellos puedan tener un vínculo estable, por más que lo intentaran, y el ritmo de vida que llevan es bastante agitado, aunque se alegra de al menos haberlo intentado pese al resultado que hubo.

“Alguien nos juntó, pero el destino no era, porque nuestros mundos son muy diferentes. Yo estoy acá, él está acá, o sea, me refiero a países diferentes; entonces, amor de lejos es de pendejos. Yo siempre lo he dicho. No se pudo, ni modo. A mí no me hubiera gustado quedarme con él, y sí … No, lo intenté, fui, me estrellé, no funcionó y ya”, explicó sobre la relación sentimental que existió.

