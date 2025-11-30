Yina Calderón dice que Manelyk González usó a Caramelo

Yina Calderón habló en el reality show La Mansión de Luinny de Manelyk González, quien aseguró que usó a Caramelo por su dinero y por eso no funcionó la relación entre ellos.

Todo ocurrió cuando Karina García hablaba de la influencer mexicana, de quien se hizo amiga cuando la intercambiaron desde La Casa de los Famosos de Telemundo a la versión colombiana.

“Yo la dejé soltera. No sé si está con alguien en este momento”, comentó la creadora de contenido.

Luego de esto, Yina Calderón aseguró: “La verdad es que se cuadró con Caramelo en el reality porque sabía que él iba a ganar”.

Karina se molestó con estas palabras y dijo que era mentira, pero Yina continuó: “Bueno, cada una tiene un punto de vista diferente sobre lo que ve y lo que sabe. Ella piensa así, yo pienso de otra manera. Efectivamente, ella sabía que él iba a ganar, por eso salió y volvió más amorosa con el tipo, porque el tipo estaba muy pegado. Los felicito, porque gran representante de la República Dominicana”.

Yina dice q Caramelo utilizo a Manelyk por seguidores & que ella lo utilizo a él por $ xq como iba a estar con el si es feo y calvo y Karina se puso a defender a su amiga #manelykgb & a #caramelodc de la deforme esa @caramelykf_ @manelyk_oficial#lamansiondeluinny #Caramelyk pic.twitter.com/5kb1xziWVy — Furia Nation (@RosamelanoFuria) November 30, 2025

La influencer dijo que luego de que a Caramelo presuntamente se le acabó el dinero, a Manelyk también se le terminó el interés en él y por eso la relación no siguió adelante.

“Luego se acuerda de que el tipo no tiene plata y a ella le gustan abundantes y lo deja”, afirmó.

La ex Acapulco Shore ha sido señalada en varias ocasiones por este aspecto, pero se ha defendido y ha asegurado que a ella le gusta trabajar por sus cosas.

Karina García reaccionó a estas declaraciones de su compatriota y aseguró que es totalmente falso lo que ella dijo. “Repito, yo soy su amiga y la voy a defender aquí y donde sea. No entiendo por qué se empeñan en hablar de la vida de las personas como si realmente las conocieran. Yo soy su amiga, te amo, hermosa, pronto nos vamos para que nos vayamos a México”, aseveró.

La relación de Caramelo y Manelyk, que surgió en La Casa de los Famosos All-Stars, fue siempre cuestionada pues la mexicana tenía poco interés en el expelotero. Sin embargo, de un momento a otro se dieron una oportunidad y duraron algunos meses juntos.

