Estrella de la NBA, Chris Paul, anuncia su retiro tras 21 años

La estrella de la NBA, Chris Paul, anunció su retiro como profesional tras 21 temporadas al máximo nivel. A través de un video publicado el pasado sábado antes de la victoria de Los Angeles Clippers 131-116 ante Charlotte Hornets en Carolina del Norte, el veterano dio a conocer su decisión.

Paul anunció sus planes de retirarse después de la temporada 2025-26 el sábado por la mañana, junto con una recopilación de fotos donde mostró su recorrido desde la infancia hasta la actualidad. También añadió los momentos más célebres de su carrera.

“De regreso en Carolina del Norte. Qué viaje. Todavía queda mucho. Agradecido por este último”, escribió.

Tras el anuncio, el periodista de la cadena ESPN, Shams Charania confirmó los planes del veterano jugador: planea retirarse al final de la temporada.

Paul nació en Carolina del Norte y comenzó sus primeros pasos en la Universidad de Wake Forest. Su periplo en la NBA inició en 2005 cuando fue seleccionado en la posición cuatro del Draft por Charlotte Hornets.

Ganó el Novato del Año en su primera temporada en la NBA. Consiguió 12 veces All-Star, 11 veces selección del equipo All-NBA, y ha sido seleccionado para el equipo All-Defensive en nueve ocasiones.

Sus primeras seis temporadas las disputó con Charlotte Hornets. Posteriormente, dio el salto a Los Angeles Clippers y estuvo otras seis campañas.

Luego deambuló por varias franquicias como Houston Rockets, Oklahoma City Thunder, Phoenix Suns, Golden State Warriors y San Antonio Spurs.

Tras su aventura con los Spurs, volvió a Los Ángeles para su último baile. Paul, hasta ahora, nunca ganó un anillo de la NBA. Sin embargo, ocupa el segundo lugar de todos los tiempos en asistencias y robos.

Fue votado como uno de los 75 mejores jugadores de la historia de la NBA para el equipo del 75 aniversario de la NBA en 2021.



