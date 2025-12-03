Conoce a Pol Deportes, el narrador de 15 años que relató la final de la Copa Libertadores desde un cerro

Cliver Huamán Sánchez, un adolescente de 15 años conocido popularmente como “Pol Deportes”, dejó una marca inesperada en la historia de la Copa Libertadores durante la final en la que Flamengo venció 1-0 al Palmeiras.

El joven, originario de Andahuaylas, decidió perseguir su sueño de ser periodista deportivo y emprendió un viaje de 18 horas rumbo a Lima, cargando apenas un trípode, un micrófono y una mochila. Al llegar al Estadio Monumental se encontró con su primer gran obstáculo: no tenía acreditación para ingresar.

Sin embargo, no se dio por vencido. Vestido con traje formal, comenzó a entrevistar a aficionados de ambos equipos en los alrededores del estadio. Luego, con la ayuda de su mánager, pagó un transporte hacia la entrada del Cerro Puruchuco. Ambos escalaron hasta un mirador, desde donde Cliver narró la final para sus seguidores. Esa transmisión improvisada se volvió viral y recorrió el mundo.

Desde niño soñaba con dedicarse al periodismo y aprovechaba cada oportunidad para tomar el micrófono, especialmente cuando acompañaba a su padre, Victoriano, en las radios locales del pueblo. Esa pasión lo impulsó a luchar por su objetivo sin importar las dificultades.

Su debut en televisión

El impacto de su narración no pasó desapercibido. Huamán Sánchez fue invitado por L1 Max para participar en la transmisión del partido entre Sporting Cristal y Alianza Lima, marcando así su primera aparición en la televisión peruana.

Su estilo espontáneo y lleno de energía le valió elogios en redes sociales, incluido un guiño del productor argentino Bizarrap, y alimentó las expectativas sobre el inicio de una carrera con un enorme potencial.

