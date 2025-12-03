Agentes fronterizos federales inician operativo migratorio en Nueva Orleans

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) inició este miércoles los operativos migratorios en Nueva Orleans, Louisiana, con el fin de capturar inmigrantes con antecedentes penales graves, de acuerdo con lo anunciado el martes.

El objetivo central de la operación es detener a inmigrantes que fueron previamente liberados tras ser arrestados por delitos de alto impacto, señaló en un comunicadoTricia McLaughlin, subsecretaria del DHS, quien detalló que se buscan a individuos implicados en crímenes como invasión de domicilio, robo a mano armada y violación, informó ABC News.

La Subsecretaria McLaughlin justificó la necesidad de esta operación criticando duramente las políticas de jurisdicciones que limitan la cooperación con las autoridades federales de inmigración; sin embargo, no aclaró el número de agentes que participarán en el despliegue.

“Las políticas de santuario ponen en peligro a las comunidades estadounidenses al liberar a inmigrantes ilegales delincuentes y obligar a las fuerzas del orden del DHS a arriesgar sus vidas para expulsar a inmigrantes ilegales delincuentes que nunca deberían haber sido devueltos a las calles”, apuntó McLaughlin.

El estado de Louisiana había estado anticipando una acción de control migratorio durante varias semanas. En tal sentido, el gobernador republicano Jeff Landry manifestó su apoyo a este tipo de medidas.

La implementación de esta operación en Nueva Orleans se produce luego de que la administración Trump ejecutara amplias medidas contra la inmigración en Los Ángeles, Chicago y Charlotte, Carolina del Norte.

