Infusión nocturna para eliminar parásitos y fortalecer el sistema inmunitario mientras duermes

Las infusiones y tés son aliados en los días fríos que no solo reconfortan, sino que ayudan mejorar la salud. Dentro de las especias de temporada destacan el clavo de olor, el jengibre y canela. Una poderosa combinación que actúa como un micro ejército para combatir parásitos y fortalecer el sistema inmunitario.

La nutricionista y experta en pérdida de peso Magaly Algarenga, conocida en redes como Nutrimaga explica los beneficios de beber una infusión de clavo, jengibre y canela antes de dormir y el efecto reparador en las horas de sueño.

Superpoder de tres ingredientes: Más que un simple líquido caliente

La combinación del clavo de olor, el jengibre y la canela, es mucho más que una infusión, ya que crean un concentrado antiinflamatorio y antioxidante que es un excelente apoyo para tu metabolismo y la salud digestiva.

Nutrimaga afirma que esta bebida es una herramienta que favorece la desinflamación del cuerpo.

La verdad detrás de las especias

El ingrediente estrella de la infusión es el clavo de Olor y su componente principal, el eugenol. Este compuesto fenólico actúa como un poderoso antioxidante, fundamental para combatir el estrés oxidativo y la inflamación crónica en el cuerpo. Además, se ha estudiado su efecto antimicrobiano, lo que apoya la salud digestiva al ayudar a equilibrar la flora intestinal.

El jengibre es el gran aliado digestivo gracias a sus compuestos, los gingeroles y shogaoles, que son conocidos por sus propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. Su consumo ayuda a mejorar la digestión, reduciendo la sensación de gases e hinchazón.

Mientras que la canela ofrece un soporte metabólico valioso, ayudando a regular los niveles de azúcar en la sangre al mejorar la sensibilidad a la insulina.

Si bien esta infusión puede hacerte sentir “más liviana” al apoyar tu digestión, no es una pócima mágica para adelgazar. Es, eso sí, una excelente adición a un estilo de vida saludable que incluye una dieta balanceada y actividad física.

Receta práctica y deliciosa

La mezcla de canela, jengibre y clavos está presente en el chai latte. Crédito: Pixabay

Incorporar esta infusión a tu rutina es muy sencillo. La nutricionista recomienda tomar una taza después de comer (especialmente después de la cena) es un momento estratégico, ya que sus propiedades digestivas y el efecto relajante del eugenol pueden efectivamente ayudar a tu cuerpo a trabajar en la noche, promoviendo una sensación de ligereza y confort al despertar.

· 500 ml de Agua – La base de la infusión.

· 5 a 10 unidades de Clavos de Olor – Para un efecto Antiinflamatorio y digestivo (Eugenol).

· 3 rodajas de Jengibre Fresco (o 1/2 cucharadita en polvo) – Actúa como Anti-náuseas y Desinflamatorio.

· 1/2 cucharadita de Canela (o 1 rama pequeña) – Brinda Soporte metabólico y antioxidante.

Modo de preparación:

Coloca el agua en una olla y llévala a ebullición. Agrega los clavos de olor, las rodajas de jengibre y la canela. Retira del fuego y deja reposar tapado por unos 10 minutos para que los compuestos se liberen. Cuela la infusión y sírvela.

