El republicano Matt Van Epps gana elecciones especiales en Tennessee

Con el logro que obtuvo Matt Van Epps en una elección especial en el estado de Tennessee, los republicanos ganaron un escaño en la Cámara de Representantes. El también veterano militar estuvo apoyado por Donald Trump.

El presidente del Comité Nacional Republicano (RNC), Joe Gruters, felicitó a Matt Van Epps por su victoria en las elecciones especiales para el séptimo distrito de Tennessee.

Obtuvo el 53% de las votaciones

“Esta victoria deja una cosa clara: los votantes quieren líderes que cumplan con los estadounidenses trabajadores, no candidatos de extrema izquierda que odian a las mismas personas que dicen representar”, expresó Gruters.

Van Epps, ex comisionado de servicios generales de Nashville obtuvo el 53.9% de los votos por el 45.1% de la representante demócrata Aftyn Behn. Los representantes buscaban reemplazar al congresista Mark Green, quien renunció en julio.

El republicano comentó tras darse a conocer los resultados de la contienda que “su victoria era una señal de que los votantes conservadores seguían apoyando el liderazgo de Donald Trump”, informó The Guardian.

“Agradecemos al presidente su apoyo incondicional”

“Nuestra victoria fue impulsada por un movimiento de ciudadanos de Tennessee listos para el cambio. Agradecemos al presidente su apoyo incondicional, que impulsó este movimiento y nos catapultó a la victoria”, indicó el representante tras su victoria.

Matt Van Epps tuvo el apoyo económico de MAGA Inc. siendo la primera vez que el súper PAC gasta dinero en una campaña desde la carrera presidencial. Trump se dirigió por teléfono a la multitud en un mitin estatal en apoyo al candidato.

“Un patriota que ama a su estado y su nación”

El séptimo distrito congresional de Tennessee suele ser territorio republicano. Donald Trump ganó el distrito, por 15 puntos en 2020 y por 22 puntos en 2024.

“Mientras que los demócratas se mantuvieron unidos detrás de Behn y sus ideas de extrema izquierda, los republicanos respaldaron a Matt Van Epps, un patriota que ama a su estado y ama a esta nación”, agregó Joe Gruters.

