Casa Blanca lanza portal para denunciar a medios y acusarlos de difundir “fake news”

La Administración de Donald Trump inauguró un nuevo portal web dedicado a identificar y desmentir lo que considera son “bulos” o noticias falsas difundidas por los medios de comunicación sobre su gestión, una iniciativa que refleja el estilo habitual del presidente de confrontar a los periodistas y descalificarlos con la etiqueta de “fake news”.

El sitio web no solo busca corregir los registros, sino que también establece un mecanismo para “castigar” a las organizaciones noticiosas.

En su lanzamiento, el portal estrenó la sección de los “infractores mediáticos de la semana”, señalando directamente a la cadena CBS News y a los periódicos The Boston Globe y The Independent, así como a sus periodistas Alyssa Vega, Andrew Feinberg, Eric García y Nancy Cordes.

El motivo del señalamiento

La razón del señalamiento de estos medios se centra en su cobertura de una reciente controversia: las declaraciones de Trump en las que acusó de “comportamiento sedicioso” a seis legisladores demócratas.

Dicha acusación surgió a raíz de un video en el que los congresistas instaban a la comunidad militar a no acatar “órdenes ilegales”.

Según la Casa Blanca, al informar sobre este evento, los medios mencionados incurrieron en “tergiversación y omisión de contexto”.

“El presidente Trump nunca ha dado una orden ilegal. Los medios de noticias falsas lo sabían, pero aun así difundieron la noticia”, señala la página.

El Gobierno no solo abrió el portal como una plataforma unilateral, sino que hizo un llamado directo a la ciudadanía para que colabore. La Administración invitó a los ciudadanos a enviar artículos que consideren “sesgados o innegablemente falsos” para utilizarlos en futuras actualizaciones del sitio.

Contexto de tensión con la prensa

El lanzamiento de esta plataforma ocurre en un contexto de creciente tensión entre el presidente y la prensa, caracterizado por sus fuertes intercambios verbales.

Recientemente, Trump se vio envuelto en controversia al insultar a una reportera con un “silencio, cerdita” cuando esta le preguntó sobre el caso del pederasta Jeffrey Epstein.

Días después, el presidente calificó de “pésima reportera” a Mary Bruce, de la cadena ABC, durante una rueda de prensa en el Despacho Oval junto al príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán, después de que ella le preguntara por el asesinato del columnista Jamal Khashoggi.

La Casa Blanca ha defendido consistentemente este tipo de comentarios del mandatario, argumentando que son una muestra de su “transparencia” y “honestidad”.

Por el contrario, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ha emitido reiteradas advertencias, señalando que las acciones de Trump, incluidas las amenazas de retirar licencias a cadenas de televisión críticas, constituyen un “ataque” directo a la libertad de expresión.

Con información de EFE.

