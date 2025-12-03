Inna Moll habla sobre el estado de salud de Miss Jamaica tras su accidente en Tailandia

Inna Moll, Miss Chile 2025, ofreció declaraciones sobre el estado de salud de Miss Jamaica, Gabrielle Henry. Dado que el 19 de noviembre sufrió una caída del escenario cuando estaba con su traje de gala, y cayó de la tarima. Desde entonces, se han registrado muchas especulaciones sobre cómo se encontraba. Posteriormente, anunciaron que tuvo que ser ingresada a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

La chilena agregó que estuvo en comunicación con la jamaiquina hace algunos días, pero no quiso mencionar grandes detalles sobre cómo se encuentra porque aún está ingresada en el hospital donde estaba siendo atendida desde el inicio de su caída, dejando ver que Gabrielle ya habría salido de la UCI, aunque hasta el momento no hay un comunicado oficial sobre ello.

“Lo de Miss Jamaica me llamó bastante la atención. Le escribí hace dos días y, bueno, no quiero dar mucha información porque al final ella ha decidido mantener todo bajo su control todavía“, dijo en entrevista con Noticias y Espectáculo. Sin embargo, la organización no ha dicho nada sobre su caso.

Raúl Rocha, quien es el dueño de la organización Miss Universo, emitió un comunicado para mencionar que lamentaban lo que había ocurrido con Miss Jamaica y que ellos, además, se encontraban asumiendo todos los gastos. Pero Miss Chile aseguró que nadie en representación del certamen de belleza se habría dirigido hasta el centro de salud para corroborar cómo se encontraba Henry tras el accidente que, en cuestión de segundos, se viralizó.

“La organización ni siquiera se ha dedicado a irla a ver al hospital. Creo que no es un tema menor cuando tienes ingresada a una de nuestras candidatas, que llega de otro país a darlo todo por su país y a la organización, y no tiene respuesta de la organización que debería estar ahí con ella”, añadió Inna durante la exclusiva que ofreció.

Rocha, a través de un comunicado, reaccionó el pasado 24 de noviembre: “Por respeto a la Dra. Henry y a su familia, la organización mantiene estricta discreción con respecto a los detalles específicos de su estado médico. Creemos que los asuntos relacionados con su salud deben comunicarse solo en el momento apropiado y únicamente a discreción de la familia, o por la propia Dra. Henry si ella decide hacerlo”.

