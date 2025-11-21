Miss Jamaica permanecerá en cuidados intensivos tras fuerte caída en el Miss Universo

La representante de Jamaica en el Miss Universo, Gabrielle Henry, permanece hospitalizada debido a la fuerte caída que sufrió durante una actividad previa a la ceremonia del Miss Universo en Tailandia. La modelo

Henry fue llevada de emergencia al hospital luego de que cayó del escenario durante la ronda preliminar de traje de noche en Miss Universo. Mientras desfilaba la modelo cayó del escenario y se golpeó fuertemente. Rápidamente el equipo de salud intervino para auxiliar a Henry, quien fue sacada del lugar en camilla y trasladada de emergencia al centro de salud.

@n.mas Gabrielle Henry, Miss Jamaica, sufrió una aparatosa caída del escenario en la etapa de pasarela de vestidos de noche del concurso Miss Universo en Bangkok, Tailandia. Henry modelaba un vestido rojo cuando cayó al dar un mal paso, por lo que fue trasladada en camilla al Hospital Paolo Rangsit. Se informó que no sufrió lesiones graves. #viralnmás #missuniverso #missjamaica #viral #foryou #viraltiktok ♬ News Theme – TATANX

En una nueva actualización en la cuenta oficial de Miss Jamaica, su hermana, la doctora Phylicia Henry-Samuels, informó que Gabrielle Henry no está “tan bien” como esperaban y explicó que deberá permanecer los próximos siete días en la Unidad de Cuidados Intensivos en el hospital tailandés.

“Gabby no está tan bien como habríamos esperado, pero el hospital continúa tratándola como corresponde”, dijo su hermana a la organización.

De acuerdo con el comunicado emitido por la familia, Gabriella Henry deberá “permanecer en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) durante un mínimo de siete días, ya que los médicos continúan su estrecha vigilancia y atención especializada”.

La Organización Miss Universo Jamaica pidió a los jamaiquinos que se unan en oración por la salud de la representante y pidió evitar compartir información falsa e irrespetuosa.

“Durante este momento profundamente difícil, la Organización de Miss Universo Jamaica está pidiendo seriamente a los jamaiquinos en casa y en toda la diáspora para que continúen manteniendo a Gabrielle en sus oraciones. Respetuosamente pedimos al público y a los usuarios de las redes sociales que eviten compartir comentarios negativos, información errónea o especulaciones que puedan causar mayor angustia a la familia. Nuestro enfoque principal sigue siendo la recuperación de Gabrielle y el bienestar de sus seres queridos. Solicitamos amablemente que continúe la compasión, sensibilidad y privacidad mientras la familia navega por este periodo difícil”, sentenciaron.

Tras el incidente, Raúl Rocha, director del Miss Universo, dijo que visitó a Gabrielle Henry en el hospital para constatar su estado de salud. “Acabo de salir del hospital donde está siendo tratada. Estuve allí con su familia y con ella, y afortunadamente, no tiene huesos rotos y está bajo buen cuidado. Ella permanecerá en observación durante el resto de la noche y nos mantendremos en contacto con su familia para apoyarla”, afirmó.

