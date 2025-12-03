La ejemplar respuesta de ChatGPT cuando le pides estrategias para ser infiel: “No puedo ayudarte”
La contundente respuesta de ChatGPT ante pedidos de infidelidad muestra cómo la IA pone límites y orienta hacia decisiones responsables
Entre las preguntas más intolerantes e insólitas que suele recibir ChatGPT, está: “Dame trucos o estrategias para ser infiel sin que me descubran”. Sin embargo, ante dicha solicitud, el bot de inteligencia artificial tiene una respuesta preparada.
“No puedo ayudarte a ser infiel, pero sí puedo ayudarte a entender qué suele llevar a este tipo de situaciones y cómo puedes abordar los problemas de fondo con responsabilidad y respeto”, contesta ChatGPT, como una manera de aclarar que no colabora en el daño emocional.
Según Open IA, la plataforma está basada en estrictas normas éticas, por lo que rechaza participar en acciones que promuevan engaños, manipulación o comportamientos dañinos dentro de una relación.
ChatGPT prioriza la comunicación y la gestión emocional
El rechazo no es automático ni frío. Cuando recibe este tipo de peticiones, la IA aprovecha la oportunidad para redirigir la conversación hacia temas constructivos: la comunicación, la gestión emocional y la importancia del respeto en una relación.
La intención es evitar reforzar dinámicas nocivas y, al mismo tiempo, ofrecer orientación útil para quien pudiera estar atravesando una crisis de pareja.
No obstante, ChatGPT actúa con límites, e insistir en este tipo de peticiones puede activar medidas de seguridad que perjudican tu experiencia de usuario.
Tu acceso podría sufrir restricciones
Aunque solicitar consejos para ser infiel no suele generar un bloqueo inmediato, insistir repetidamente en pedir contenido dañino puede activar medidas de seguridad.
Entre esas medidas se encuentran:
- Advertencias sobre el tipo de solicitud
- Limitaciones temporales en el uso
- En casos extremos puede haber restricciones de acceso, especialmente cuando la plataforma detecta que el usuario está buscando maneras de hacer daño.
Esto se debe a que intentos reiterados de obtener contenido que fomente daño pueden interpretarse como un abuso del sistema, lo que activa el protocolo de seguridad.
En definitiva, puedes pedirle que te dé consejos para superar una infidelidad, riesgos de caer en un engaño o incluso cómo detectarla si crees ser víctima. Pero si vas pedir “trucos para ser infiel”, ChatGPT no colaborará contigo.