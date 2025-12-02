Las ciudades de EE.UU. en donde caerá más nieve en la temporada invernal 2025-2026

El invierno 2025-2026 promete ser uno de los más fríos y nevados de los últimos años para millones de estadounidenses. Según el pronóstico anual de AccuWeather, diversas regiones del país experimentarán condiciones meteorológicas extremas que requerirán preparación anticipada y podrían impactar significativamente las facturas de energía de los hogares.

“Puede ser un invierno intenso y tormentoso para algunas zonas del país, particularmente en el Medio Oeste, los Grandes Lagos, el Valle de Ohio, el Noreste y partes del Atlántico Medio”, advirtió Paul Pastelok, meteorólogo principal de AccuWeather, al presentar las proyecciones para la temporada invernal.

El invierno meteorológico comenzó el 1 de diciembre, mientras que el astronómico iniciará el 21 de diciembre con el solsticio de invierno. La característica distintiva de esta temporada será la llegada temprana de las tormentas, que se intensificarán progresivamente hacia el final del período invernal. Las trayectorias de estos sistemas meteorológicos afectarán desde las llanuras centrales hasta los Apalaches y el Noreste del país.

Las ciudades con mayor acumulación de nieve para esta temporada invernal

AccuWeather ha identificado los destinos que recibirán las mayores cantidades de nieve durante el invierno 2025-2026. Esta lista resulta especialmente útil para residentes que deben prepararse y para entusiastas de los deportes de invierno que buscan las mejores condiciones.

1) Buffalo, Nueva York: el campeón invernal

Con un pronóstico de 90 a 100 pulgadas (2,28 a 2,54 m) de nieve, Buffalo se coronará como la ciudad más nevada del país. Las intensas ráfagas por efecto lago del Lago Erie crearán condiciones perfectas para estas acumulaciones masivas. “Se pronostica que Buffalo recibirá entre 2,28 y 2,54 m de nieve, cerca de su promedio histórico”, precisó AccuWeather.

2) Minneapolis, Minnesota

La ciudad de los lagos gemelos espera entre 48 y 55 pulgadas (1,22 a 1,40 m) de nieve, consolidando al Medio Oeste como protagonista de este invierno extremo.

3) Bismarck, Dakota del Norte

Las llanuras del norte sentirán el rigor del aire ártico con acumulaciones de 45 a 50 pulgadas (1,14 a 1,27 m) de nieve.

4) Salt Lake City, Utah

Los amantes del esquí celebrarán el pronóstico de 44 a 48 pulgadas (1,12 a 1,22 m) de nieve en las montañas circundantes de Utah.

5) Áreas cercanas a Denver, Colorado

Otro paraíso para deportes invernales, con 42 a 48 pulgadas (1,07 a 1,22 m) de nieve esperadas.

6) Boston, Massachusetts

El noreste recibirá entre 36 y 40 pulgadas (91 cm a 1,02 m) de nieve, superando las cantidades del año pasado, aunque con episodios alternados de lluvia y nieve mezcladas.

7) Spokane, Washington

El noroeste del país también tendrá su dosis invernal con 35 a 40 pulgadas (89 cm a 1,02 m) de nieve.

8) Chicago, Illinois

La “Ciudad de los Vientos” se prepara para un invierno dinámico con 32 a 38 pulgadas (81 a 97 cm) de nieve.

9) Pittsburgh, Pennsylvania

El Valle de Ohio será otro punto crítico con 28 a 35 pulgadas (71 a 89 cm) de acumulación nevada.

Aunque no lidera la clasificación, Nueva York verá entre 17 y 21 pulgadas (43 a 53 cm) de nieve, cantidades superiores al invierno anterior.

El aire ártico dominará el centro y este del país

Las temperaturas extremadamente frías serán la norma en gran parte de EE.UU. durante los próximos meses. El aire ártico se establecerá de manera persistente sobre el centro y este del país, generando condiciones gélidas prolongadas.

“Las facturas de energía podrían ser elevadas a medida que los residentes de más de una docena de estados aumenten la calefacción durante lo que probablemente será un invierno frío”, advirtió Pastelok, alertando sobre el impacto económico que estas condiciones tendrán en los hogares estadounidenses.

Contraste climático: el sur tendrá temperaturas más cálidas

No todo el país experimentará el mismo rigor invernal. Las regiones del sur disfrutarán de temperaturas superiores al promedio histórico durante la mayor parte de la temporada. Sin embargo, los meteorólogos no descartan una posible ráfaga de aire gélido que podría descender hacia estas zonas a finales de enero o principios de febrero, llevando un breve respiro del calor inusual.

Ante este pronóstico, las autoridades y expertos meteorológicos recomiendan a los residentes de las zonas afectadas prepararse con anticipación. Es fundamental revisar los sistemas de calefacción, asegurar un adecuado aislamiento en los hogares y contar con provisiones básicas como abrigos de calidad, palas para nieve y raspadores para vehículos.

Los conductores deben considerar equipar sus automóviles con neumáticos de invierno y kits de emergencia. Asimismo, planificar el presupuesto familiar considerando el probable aumento en las facturas de energía resultará crucial para sobrellevar la temporada sin contratiempos financieros.

Este invierno 2025-2026 promete ser memorable para millones de estadounidenses, marcando una temporada que pondrá a prueba la resistencia de comunidades enteras ante el poder de la naturaleza invernal.

