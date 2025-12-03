Paty Cantú en controversia por los vestidos de su boda: diseñadora asegura que no pagó ni mencionó la marca

Lo que parecía ser un día de ensueño en Punta Mita para Paty Cantú y el actor Christian Vázquez ahora se convirtió en tema de conversación por un inesperado conflicto. La cantante, conocida por su estilo y elegancia, utilizó varios vestidos durante su boda, pero según la diseñadora Paola Hinojos, creadora de algunas prendas prestadas, el acuerdo de uso no se habría cumplido: ni pago ni mención de la marca.

Entre risas y glamour, la ceremonia frente al mar quedó opacada por esta polémica que ya circula en medios y redes sociales.

Y es que el pasado 29 de noviembre, Paty Cantú y el actor Christian Vázquez celebraron su matrimonio en una lujosa ceremonia frente al mar en Punta Mita, Nayarit. La boda, íntima pero llena de detalles, destacó por su menú de cocina mexicana contemporánea y un primer baile espectacular acompañado de pirotecnia dorada.

Durante la celebración, la cantante pop lució tres vestidos: uno verde de seda a juego con el traje del actor, un segundo blanco con escote corazón y un tercero con falda de tul y olanes.

Aunque la boda fue el centro de atención, una polémica sobre los vestuarios ha surgido días después del evento.

El origen de la controversia

La diseñadora Paola Hinojos, creadora de la marca Bernarda, reveló que le había prestado varias prendas a Paty Cantú con dos opciones.

Regalo con exposición pública: la artista podía usar las prendas, pero debía mencionar la marca en cada aparición.

la artista podía usar las prendas, pero debía mencionar la marca en cada aparición. Compra a precio especial: podía adquirirlas sin necesidad de dar créditos a la firma.

Según fuentes consultadas por TVNotas, Cantú habría optado por la primera opción, pero al usar las prendas supuestamente no etiquetó ni mencionó a la marca, lo que generó inconformidad en el equipo creativo.

La situación se intensificó cuando la cantante, según la misma fuente, continuó luciendo las piezas sin cumplir con el acuerdo y dejó de responder los mensajes de seguimiento por parte de Hinojos.



Hasta ahora no se ha confirmado cuáles prendas fueron prestadas ni si alguno de los vestidos utilizados durante la boda está involucrado en la polémica.

Paty Cantú mantiene silencio

La cantante mexicana no ha emitido declaraciones públicas sobre el tema y las fotografías oficiales de la boda aún no se han compartido. Por lo tanto, muchos detalles sobre los vestuarios y la controversia permanecen sin confirmación oficial.



La boda de Paty Cantú y Christian Vázquez continúa siendo tema de conversación independientemente del escándalo de sus vestidos de novia.

