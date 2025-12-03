Randy Arozarena sorprende a sus entrenadores de infancia con autos de regalo

La estrella de Seattle Mariners en la MLB está en boca de todos. Randy Arozarena sorprendió a sus entrenadores de infancia con autos de regalo como gesto de agradecimiento por la formación que en su momento le impartieron.

De acuerdo con información del medio Visión del Mayab e imágenes que circulan en redes sociales, Arozarena obsequió dichos vehículos a dos personas que lo han acompañado distintas etapas de su vida profesional.

RANDY AROZARENA REGALÓ AUTOS A SUS ENTRENADORES YUCATECOS



El jardinero de los Marineros de Seattle, Randy Arozarena, volvió a demostrar su humildad y agradecimiento hacia las personas que impulsaron su carrera al regalar dos autos último modelo a quienes fueron sus entrenadores… pic.twitter.com/N9CW9wToB6 — Beisbolpuro (@Beisbolpuro) December 3, 2025

El cubano sorprendió a Carlos Pérez y Edwin Solís Ballote “Sensei”, entrenadores que impulsaron su carrera para dar el salto a las Grandes Ligas de Beisbol (MLB).

Los vehículos que regaló Arozarena a sus ‘formadores’ son modelo Emgrand, de la marca china Geely, cuyo precio es de $17,500 dólares aproximadamente.

Según el reporte, Arozarena, quien se encuentra en suelo yucateco, prometió meses atrás que si lograba una buena temporada en las Grandes Ligas, recompensaría a quienes fueron pieza clave en su formación y desarrollo deportivo.

En la temporada 2025, Randy Arozarena fue el mexicano con más cuadrangulares en las Mayores (27). No es la primera vez que muestra su versión más desprendida, benévola y altruista.

En noviembre de 2023, acudió a un centro de acopio de la Cruz Roja Mexicana y entregó víveres que fueron destinados para los damnificados del Huracán Otis en Acapulco.

Randy Arozarena nació en 1995 en Pinar del Río, Cuba, y desde muy joven mostró talento para el béisbol. Tras la muerte de su padre, emigró a México en 2015. Allí se formó en academias locales y poco después llamó la atención de scouts de Grandes Ligas.

Su debut en MLB llegó en 2019 con los St. Louis Cardinals, pero fue con Tampa Bay Rays donde explotó como figura internacional. En 2020 brilló en la postemporada y fue nombrado MVP de la Serie de Campeonato de la Liga Americana, además de recibir el Premio Babe Ruth por su desempeño en playoffs.

En 2021 se consolidó al ser elegido Novato del Año de la Liga Americana, y más adelante, tras nacionalizarse en 2022, representó a México en el Clásico Mundial de Béisbol 2023. El jardinero fue clave para que el Tricolor se llevara el tercer lugar.



Sigue leyendo:

· Randy Arozarena da hit clave con Mariners y celebra como Cristiano Ronaldo

· Randy Arozarena entrega ayuda a damnificados por Huracán Otis en Acapulco [Video]

· Randy Arozarena asegura que jugará con México el Clásico Mundial de 2026