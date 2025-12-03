Retiro en 8 estados de sándwiches Ritz de mantequilla de maní por etiquetado incorrecto

La empresa Mondelēz Global LLC anunció un retiro voluntario limitado de 70 cajas de sus Sándwiches de Galleta RITZ de Mantequilla de Maní (Peanut Butter Cracker Sandwiches), que fueron distribuidas en 8 estados del país, incluido Nueva York y Nueva Jersey debido a un problema de etiquetado que representa un riesgo serio para personas con alergias.

El retiro se produce luego de que la compañía descubriera que algunas cajas de los sándwiches de galleta RITZ de Mantequilla de Maní podrían contener paquetes individuales incorrectamente etiquetados como la variedad de Queso, a pesar de contener el producto con mantequilla de maní.

La empresa anunció, a través de un comunicado, que el motivo del retiro es la presencia de maní no declarado en los paquetes individuales mal etiquetados.

El maní es uno de los nueve alérgenos alimentarios más riesgosos y responsables de la mayor parte de las intoxicaciones alimentarias en los EE. UU., según la FDA. Las personas con alergia o sensibilidad grave al maní podrían sufrir reacciones alérgicas graves o potencialmente mortales si consumen este producto.

¿Cómo identificar el producto retirado del mercado?

El retiro solo incluye las cajas de Sándwiches de Galleta RITZ de Mantequilla de Maní, paquete de 20 (27.6 onzas, 20 x 1.38 onzas, cartón de 6 paquetes) con el UPC de venta al público 44000 07584 2.

El producto tiene fechas de Consumo Preferente 8 ENE 26 y 15 ENE 26 .

y . Debe tener el Código de Planta “AE” (impreso en la parte superior del paquete).

Las 70 cajas que se enviaron inadvertidamente a minoristas se distribuyeron en los siguientes estados de EE. UU.: Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania, Georgia, Arkansas, Misuri, Oklahoma y Alabama.

Una advertencia hecha por la empresa responsable es que ningún otro producto RITZ o de Mondelēz Global LLC está incluido en este retiro. Las cajas exteriores que solo contienen RITZ Sándwiches de Galleta de Queso no están afectadas.

Hasta la fecha, no se han reportado lesiones o enfermedades relacionadas con este producto. Sin embargo, se hace un llamado a los compradores para que no consuman el producto y lo desechen de inmediato.

Una vez conocido el problema, Mondelēz Global LLC tomó las acciones correctivas para resolver este problema de envío accidental. Los consumidores con preguntas pueden contactar a la compañía.

Riesgos de consumir maní si eres alérgico

Para quienes tienen alergia o sensibilidad severa al maní, la ingestión accidental de este alérgeno puede desencadenar una serie de síntomas que requieren atención inmediata. La reacción puede ir desde molestias leves hasta un evento potencialmente mortal.

Los síntomas de una reacción alérgica al maní pueden incluir:

Síntomas de alergia al maní

Reacciones cutáneas:

Urticaria (ronchas). Enrojecimiento o hinchazón.



Síntomas orales y de garganta:

Picazón u hormigueo en la boca, lengua o garganta.

Problemas respiratorios (Graves):

Estrechamiento de la garganta. Dificultad para respirar, sibilancias o tos. Congestión nasal o goteo de la nariz.



Problemas digestivos:

Diarrea. Cólicos estomacales. Náuseas o vómitos.



El maní puede causar anafilaxia, una reacción alérgica grave que puede ser mortal. Si experimenta un estrechamiento de la garganta o dificultad para respirar, busque atención médica de emergencia de inmediato.

Sigue leyendo: