Thalía y Tommy Mottola celebran 25 años de matrimonio con emotivos mensajes y fotos

Thalía y Tommy Mottola están de fiesta, ya que el 2 de diciembre, la pareja llega nada menos que a 25 años de matrimonio, un cuarto de siglo juntos que la cantante celebró con un mensaje lleno de emoción, nostalgia y amor.



La artista mexicana abrió su corazón en redes sociales y compartió con sus fans cómo vive este aniversario tan significativo, recordando el momento exacto en el que su historia de amor comenzó a escribirse para siempre.

“Hoy celebramos 25 años de casados, las famosas bodas de plata. Un cuarto de siglo de amor, de acompañarnos y alentarnos cada día, cada momento, cada capítulo de nuestras vidas”, escribió la mexicaa

Thalía, entre lágrimas y recuerdos de su boda de ensueño

“Escribiendo esto siento un impulso de controlar un llanto de felicidad”, confesó Thalía al publicar una serie de fotos inolvidables de su boda con Tommy Mottola, celebrada en la imponente Catedral de St. Patrick, en Nueva York.

La cantante recordó el gran día en el que unieron sus vidas rodeados de familiares, amigos y figuras importantes de la música, describiendo cada detalle como si hubiera ocurrido ayer.



“Veo estas fotos y siento el frío de la noche neoyorquina… la emoción que no me cabía en el pecho… la impresión de ver a tanta gente hermosa deseándonos bendiciones”, destacó la intérprete de Amor a la mexicana.

En su mensaje también recordó a su madre, quien la ayudó a acomodar el famoso velo del vestido diseñado por Mitzy, cuya impresionante 55 pies aún es tema de conversación por su espectacularidad.

Una historia de amor

Con la misma emoción con la que habló de su boda, Thalía reflexionó sobre todo lo que ella y Tommy han construido a lo largo de estos años: su vida juntos y la familia que formaron con sus hijos, Sabrina y Matthew.



“Míranos ahora, amándonos igual o más que antes, cuidándonos, protegiéndonos. Eres el gran amor de mi vida”, indicó.



Además, recordó que su historia comenzó incluso antes del matrimonio, cuando se conocieron en 1998 en una cita a ciegas organizado por sus amigos Emilio y Gloria Estefan.

El mensaje de Tommy Mottola

Aunque Tommy suele ser discreto en redes sociales, no dejó pasar la oportunidad de dedicarle unas palabras a su esposa.



“Feliz aniversario, Thalia. Eres mi todo… mi luz… mi único y verdadero amor. Por siempre y para siempre”, destaca el mensaje de Mottola.

El productor compartió también fotografías inéditas de su álbum personal, donde se observa la espectacular recepción, el enorme pastel de cinco pisos y la felicidad de ambos en uno de los momentos más memorables de la industria musical.

Un amor que sigue brillando 25 años después

Thalía cerró su mensaje con un deseo lleno de fe y esperanza para lo que está por venir.



“¡Dios te bendiga siempre! ¡Dios nos guíe y nos proteja siempre! Feliz aniversario, mi amor. Te amo”.

Sin duda, la pareja demuestra que, incluso después de un cuarto de siglo, el amor sigue siendo el gran protagonista de su historia.

