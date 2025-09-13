Carlos Ponce cuenta lo que realmente ocurrió en la supuesta pelea entre Becky G y Thalía

El actor Carlos Ponce se pronunció por primera vez sobre la supuesta discusión que tuvieron las cantantes Becky G y Thalía en la ceremonia de los Latin American Music Awards 2024.

Ponce revivió la polémica que se generó con la difusión de un video en el que se ve sobre el escenario del evento a Becky G, Thalía, Alejandra Espinoza y Carlos Ponce. Estos artistas eran los encargados de presentar los premios de esa edición. Sin embargo, durante una pausa televisiva una persona del público grabó el momento en el que Becky G y Thalía tenían un intercambio de palabras que parecía ser tensa debido a los gestos de Becky G.

A más de un año de ese supuesto incidente, Carlos Ponce retomó esa polémica para explicar “lo que realmente pasó” en ese momento y aclarar los rumores. Según el actor, quien presenció el momento, la situación fue menos tensa de lo que pareció en el video.

El actor aseguró que todo se originó cuando Thalía le recomendó a Becky G que en los ensayos debía usar los zapatos que usaría en la gala.

“No es nada tan serio. Thalía le dijo a Becky G en las pruebas si ella tenía puestos los zapatos que se iba a poner para el show y Becky G le dijo que no y Thalía le dijo: ‘Siempre tienes que ponerte los zapatos que vas a usar en el momento en que estás presentando’”, explicó.

Luego el actor explicó que Becky por poco se resbaló durante el show, por lo que Thalía reiteró su consejo.

“Y cuando llegamos al momento del show casi se resbala un poquito Becky G y ahí es donde Thalía le dijo: ‘Ves, te dije, siempre tienes que ensayar con los zapatos que vas a usar en la noche’. Es todo”, explicó.

Esta versión coincidió con lo que explicó en su momento Thalía sobre lo ocurrido esa noche. La cantante aseguró que la conversación giró en torno a los zapatos de Becky G y el suelo resbaladizo, dejando claro que no hubo ninguna discusión de por medio.

“Eso es todo, no sean mitoteros y chismosos. Becky y yo nos amamos, Carlos Ponce, Ale, Becky y yo nos amamos y los mitoteros salen sobrando, así que no empiecen a echar chisme, la pasamos súper bien…”, dijo la artista.

