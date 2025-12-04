Arrestan a sospechoso en caso de bombas caseras en Washington D.C. previo al asalto al Capitolio

Un hombre de Virginia fue capturado por autoridades federales en relación con la colocación de dos bombas caseras en las afueras de las sedes del Comité Nacional Republicano (RNC) y del Demócrata (DNC) la noche previa al Asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.

De acuerdo con fuentes relacionadas al caso a ABC News, el sospechoso, cuya identidad no se ha dado a conocer, enfrentará cargos por su presunta participación en la colocación de las bombas.

Los investigadores determinaron posteriormente que los artefactos eran “explosivos viables que, de detonarse, podrían haber causado ‘lesiones graves o la muerte'”, indican las fuentes.

Respuesta policial con el hallazgo de los explosivos

El descubrimiento de estos explosivos desencadenó una respuesta policial masiva en ambas sedes, pocos minutos antes de que los simpatizantes del presidente Donald Trump comenzaran a romper las barreras en el Capitolio, mientras los legisladores se disponían a certificar la victoria electoral de Joe Biden en 2020.

El descubrimiento de las bombas tuvo lugar en la tarde del 6 de enero, cerca de las 4:00 PM, hora local, después de haber sido dejadas en el lugar. Las cámaras de vigilancia captaron a un individuo vistiendo una sudadera con capucha gris, una máscara y zapatillas Nike Air Max Speed ​​Turf con un logo amarillo.

Proceso de investigación del sospechoso

Los agentes describieron al sujeto por su modo de andar “severo” observado en los videos. La falta de otras características identificativas frustró la investigación durante años. Por su parte, el FBI realizó constantes llamados al público solicitando información, llegando a ofrecer una recompensa de $500,000 dólares por datos que llevaran a la captura del sospechoso.

Pese a una exhaustiva investigación que abarcó más de 1,000 entrevistas, la revisión de más de 39,000 archivos de vídeo y más de 600 pistas ciudadanas, el FBI aún no podía establecer el género del sospechoso cuatro años después del suceso.

La bomba casera ubicada en la sede del DNC cayó a muy corta distancia de la entonces vicepresidenta electa Kamala Harris. Un informe posterior del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional confirmó que el explosivo se encontraba a unos 9 pies de la pared exterior del edificio.

