Una encuesta reciente de la Grain Foods Foundation y Talker Research revela una profunda confusión. Casi un tercio de los estadounidenses no sabe cómo debe ser un plato saludable, y esta desorientación se traduce directamente en un desequilibrio en las comidas.

La gran mayoría quiere comer más sano (54% cambió su dieta de 2,000 adultos), pero lo hace a ciegas, sin consultar a un profesional (55%). Este es el caldo de cultivo para la desinformación y los desequilibrios nutricionales.

El mayor desafío que se presenta es la confusión al intentar repartir los grupos de alimentos en el plato, lo que demuestra un desconocimiento de las guías nutricionales que recomiendan que la mitad del plato sean frutas y verduras.

En cuanto a las frutas y verduras, la recomendación es 50% del plato; sin embargo, solo incluyen cerca del 38%. Esto revela que en las comidas estadounidenses están drásticamente infravalorando la fibra, las vitaminas y los minerales que aportan las frutas y verduras.

Aunque los granos y cereales son una fuente segura de carbohidratos y fibra, con una ingesta recomendada del 25% del plato (un cuarto), hay una percepción popular de incluir solo el 20%. Esto se debe en gran medida a las modas dietéticas bajas en carbohidratos, lo que lleva a las personas a eliminar fuentes vitales de energía y fibra, y es un error común que debe corregirse con información basada en ciencia.

La sobreestimación de las proteínas

La encuesta reveló una sobreestimación del consumo de proteínas, ya que, aunque la recomendación es cubrir el 25% del plato, hay una tendencia a llevarlo a cerca del 28%.

Aunque se trata de una diferencia de un 3 por ciento que puede ser considerada menor, indica la tendencia cultural a priorizar excesivamente la proteína en detrimento de los carbohidratos complejos y los vegetales.

Consecuencias y desafíos

La confusión sobre el “plato saludable” se manifiesta en las acciones que los estadounidenses toman para mejorar su dieta, a menudo con resultados mixtos:

Cambios positivos en la dieta: m uchos aumentaron el consumo de agua y redujeron el consumo de alimentos procesados .

uchos aumentaron el . Riesgos y errores dietéticos: e l 29% llegó a reducir o eliminar por completo los carbohidratos .Esto trajo como consecuencia que, la gente consume menos: Pan ( 28% ) Pasta ( 27% ) Cereales ( 19% ) Galletas ( 18% )

l llegó a .Esto trajo como consecuencia que, la gente consume menos: Este ajuste en la dieta se realiza a menudo sin comprender los nutrientes esenciales que se pierden (como fibra y vitaminas B).

Cómo afecta el desconocimiento nutricional

Los malentendidos se extienden al conocimiento fundamental sobre cómo los grupos de alimentos afectan al cuerpo:

Baja comprensión de los cereales: El 31% de los estadounidenses afirma tener poca comprensión de cómo los alimentos a base de cereales afectan a su cuerpo. Esta brecha es mayor que su incertidumbre sobre: Proteínas ( 22% ) Lácteos ( 28% )

El de los estadounidenses afirma tener de cómo los alimentos a base de cereales afectan a su cuerpo. Esta brecha es que su incertidumbre sobre: Confusión sobre la fuente de energía: Solo el 15% reconoce los cereales como una fuente importante de energía.El 47% cree erróneamente que la proteína es el principal combustible del cuerpo. Mientras que la mitad identificó correctamente los carbohidratos como la principal fuente de energía, pero uno de cada siete aún no está seguro de su función real.

Comidas favoritas y sus componentes

Curiosamente, las comidas favoritas de los estadounidenses ya demuestran que es posible incorporar los componentes de un plato saludable:

1. Pizza (52%):

Base (cereal): La masa.

Oportunidades de proteína: Salchichas (50%) o pollo (31%).

Oportunidades de Verdura: Champiñones (49%), cebollas (43%) y pimientos (41%).

2. Hamburguesas y Sándwiches de Pollo (50%):

Base (cereal): El pan.

Oportunidades de verdura: Lechuga (68%), tomate (62%) y cebolla (56%).

Oportunidades de proteína/otros: Queso (75%), huevo (18%) y grasas saludables como el aguacate (23%).

3. Tacos (Cuarto lugar):

Base (cereal): Tortillas a base de granos.

Oportunidades de verdura: Lechuga (69%) y tomate (59%).

Oportunidades de lácteos: Queso (76%) y crema agria (58%).

