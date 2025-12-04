Recetas de alta tendencia y clásicos imprescindibles: las más buscadas en EE.UU. según Google

Desde hace algunos años, la gastronomía y las recetas se han hecho tendencia en internet. Impulsadas por las redes sociales, las versiones de recetas se vuelven virales, y Google revela cuáles fueron las más buscadas en español en EE.UU.

El listado de búsquedas de recetas de alta tendencia en español en Estados Unidos en 2025 no es solo una lista de ingredientes, sino un mapa culinario vibrante que revela la consolidación de la cocina panamericana en el paladar del país.

La mezcla de platos clásicos y contemporáneos refleja un consumidor hispano que honra sus raíces mientras explora el mundo. Desde la sencillez saludable del Jugo Valencia (1) y el confort hogareño del Caldo de Res (6) o la Crema de Zanahoria (8), hasta la sofisticación de la Salsa a la Huancaína (2) y la Carapulcra (9) de Perú, o la complejidad de los Chiles en Nogada (5) de México, la tendencia es clara: autenticidad y sabor profundo.

La popularidad de platos como el Arroz Chaufa (4) y el Hígado a la Italiana Cubano (3) subraya la influencia de las cocinas caribeñas y la fusión chifa, mientras que el auge del Pan de Masa Madre (7) y el Chimichurri (10) demuestran un interés creciente por las técnicas artesanales y los sabores intensos del sur.

Esta variedad cultural exige a los expertos culinarios una cobertura precisa que abarque la nutrición, el origen y la mejor forma de llevar estos sabores de tendencia a la mesa.

3 factores clave que revelan las tendencias culinarias

Las búsquedas están marcadas por la fuerte influencia de tres aspectos fundamentales: la comida fusión, la alimentación a base de plantas y mínimamente procesada, y la gastronomía sostenible.

Fusión Atrevida: Los internautas tienen especial interés por las recetas atrevidas y sabrosas como el Arroz Chaufa. Las recetas con ingredientes como el tamarindo y el ube (ñame morado de origen filipino) están en auge. Nutrición a Base de Plantas: Los alimentos ricos en plantas y los alimentos funcionales ocupan la atención de las personas que buscan recetas ricas en proteínas vegetales (hongos, algas, leguminosas) y que incluyan ingredientes con beneficios específicos, como la cúrcuma (por sus propiedades antiinflamatorias) o los fermentados (como el kéfir o la kombucha). Cocina Cero Desperdicio: La gastronomía sostenible es otra de las tendencias de este 2025. Cocinar sin desperdicios y aprovechar al máximo cada ingrediente no es solo una moda, sino un estilo de vida sustentable. Además, se prioriza el uso de productos de temporada.

Por qué se Hicieron Tendencia las 10 Recetas Más Buscadas

1. Jugo Valencia

El Jugo Valencia va más allá del jugo de naranja; es una preparación funcional que busca potenciar su valor nutricional. Esto se logra al combinar la naranja (base de la variedad Valencia o similar) con zanahoria cruda y, a menudo, se le añade un toque de jengibre o cúrcuma fresca para un efecto antiinflamatorio.

Este jugo aporta importantes niveles de Vitamina C (inmunidad) y betacarotenos (precursores de la Vitamina A, vital para la salud ocular y la piel).

Consejo: Lo más recomendable es consumirlo inmediatamente después de prepararlo, ya que la Vitamina C comienza a degradarse al entrar en contacto con el aire (oxidación).

2. Salsa a la Huancaína

La cocina peruana es una de las mejores del mundo, y no es de extrañar que la Salsa a la Huancaína sea una de las recetas más buscadas. Esta deliciosa salsa se elabora a base de ají amarillo y queso, y se sirve sobre papas sancochadas.

En este 2025, la tendencia saludable impulsó versiones sin lácteos o bajas en grasa. Entre las variantes, destaca la sustitución del queso fresco por tofu sedoso o anacardos (castañas de cajú) previamente remojados para mantener la cremosidad y aumentar la proteína vegetal, alineándose con las tendencias plant-based.

Ingredientes esenciales: Ají amarillo (pasta o fresco), queso fresco (o sustituto cremoso), leche evaporada (o bebida vegetal), galletas de soda y aceite.

3. Hígado a la Italiana Cubano

Una receta deliciosa y nutritiva es el Hígado a la Italiana Cubano. El hígado de res se corta en filetes finos y se cocina lentamente en un sofrito de tomate, pimientos y cebolla, con un toque de vinagre o vino seco.

El hígado es un alimento denso en nutrientes, fuente superior de Vitamina B12 y una excelente fuente de hierro hemo.

Truco para el Sabor: Marinar el hígado con leche o jugo de limón por 30 minutos antes de cocinar puede ayudar a reducir el sabor metálico y ablandar la textura.

4. Arroz Chaufa

Otra receta del Perú es el Arroz Chaufa, que se inscribe en la tendencia de la cocina fusión por su influencia de la gastronomía china. La fusión asiático-latinoamericana triunfó en 2025.

Esta receta se hace con arroz cocido (frío), salsa de soya (sillao), aceite de sésamo, jengibre, cebolla china y proteína (pollo, cerdo o, en la versión plant-based de moda, tofu desmenuzado).

Consejo : Lo ideal es cocinar los ingredientes por separado (huevo, proteína, vegetales) antes de añadir el arroz. Esto mantiene la temperatura alta y evita que el plato se “hierva” en lugar de “freírse”.

5. Chiles en Nogada

Un clásico de la comida mexicana es el chile poblano. Una versión deliciosa de este platillo son los chiles rellenos de un picadillo de frutas y carnes, bañado en una salsa de nuez de castilla (nogada) y decorado con granada y perejil.

Esta receta se enmarca en el interés por la Alta Cocina en Casa (fine dining casero), ya que es una receta compleja y visualmente impresionante, ideal para compartir en redes.

Dato : El plato fue creado en Puebla, México, para celebrar la Independencia, de ahí sus colores que imitan la bandera (verde, blanco y rojo).

6. Caldo de Res

El Caldo de Res es una preparación sencilla y muy nutritiva. Se trata de una receta que tiene como base huesos de res y se combina con vegetales como papa, yuca, zanahoria y maíz.

El caldo de hueso se considera un alimento denso, con alto nivel de colágeno, extraído de los huesos durante la cocción lenta, y electrolitos naturales. Para los naturópatas, el “caldo de huesos” es una suerte de suplemento funcional para la salud intestinal y articular.

Sustentabilidad: En la búsqueda de una cocina más sustentable, al caldo se le pueden agregar los restos de vegetales como las cáscaras de cebolla y tallos.

7. Pan de Masa Madre

Los alimentos fermentados dulces y salados son tendencia por sus múltiples beneficios para la salud. Entre ellos, el Pan de Masa Madre se presenta como una alternativa saludable a los elaborados con harinas refinadas. Da paso a un producto nutritivo, con más cuerpo, más saciante y con beneficios para la flora intestinal.

La fermentación con levadura madre mejora la absorción de calcio, hierro y zinc (destruye parte del ácido fítico) y facilita la digestión. Además, en fermentaciones lentas, se describen beneficios como la reducción del índice glucémico.

8. Crema de Zanahoria

Con su color vibrante, textura suave y su sencillez a la hora de preparar, se ha ganado el puesto ocho entre las 10 recetas más buscadas en 2025. La versión vegetal sustituye la crema de leche por un sabor exótico como la leche de coco o crema de anacardos con grasas saludables.

Truco de sabor: Un truco de cocina es tostar las zanahorias antes de cocinarlas en el caldo. Esto hace que la caramelización natural intensifique la dulzura.

9. Carapulcra

Otro plato de origen peruano en el menú es la Carapulcra, elaborado con papa seca y un aderezo potente (ají panca, ajo, maní).

El Secreto del Sabor: Tostar el maní (cacahuete) antes de incorporarlo al guiso es esencial para darle el sabor característico de la costa peruana.

10. Chimichurri

Originario del cono sur, el Chimichurri es la décima receta más buscada en EE.UU., y no es de extrañar, ya que esta salsa cruda, a base de perejil, orégano, ajo, aceite, vinagre y ají molido, ya ha sido reconocida como una de las mejores del mundo. El chimichurri es el complemento perfecto para un asado, ya que aporta un toque de acidez y frescura.

Tendencia de ingredientes: Encaja en el interés por las Especias Regionales y Sabores Tradicionales y el uso de ingredientes frescos e hiperlocales (si cultivas tus propias hierbas).

