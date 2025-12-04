Demócrata de Illinois se postula como independiente para escaño que deja Chuy García

La congresista Mayra Macías, iniciará su campaña para el cuarto Distrito del Congreso de Illinois, pero lo hará de forma independiente, a pesar de ser demócrata, para buscar ocupar el escaño que dejará el legislador Chuy García.

Mayra Macías es originaria del Barrio de las Empacadoras, exeducadora y defensora nacional de las familias trabajadoras y de la comunidad latina, de ser elegida trabajará con los demócratas en el Congreso y se compromete a brindar a los residentes del cuarto Distrito, ser una voz en Washington, ya que trabajará incansablemente para mejorar sus vidas, describió en un comunicado.

Hija de inmigrantes mexicanos

La legisladora creció en el seno de una familia de clase trabajadora, sus padres son inmigrantes mexicanos. Está comprometida a enfrentarse a los ataques de la Administración Trump y luchar por una reducción de costos para las familias de Illinois.

Growing up in Back of the Yards in a Mexican immigrant family, nothing was ever handed to me.



I’m running for Congress to fight for the community that raised me, and to give voters in the 4th district a choice in this election. pic.twitter.com/oqmqX1PnJf — Mayra Macías (@lachicamayra) December 3, 2025

“Nada se me ha dado fácil. Creciendo en el Barrio de las Empacadoras, vi a mi padre trabajar como recolector de basura y a mi madre como proveedora de cuidado domiciliario. Aprendí el valor del trabajo duro desde muy joven, y eso me ha guiado toda la vida”, indicó Mayra Macías.

Macías encabezó una organización nacional y trabajo junto a la Administración Biden-Harris para aprobar una legislación que obligaba a las compañías farmacéuticas a negociar precios más bajos para los medicamentos recetados.

“La vida sigue siendo inasequible”

“Ahora me postulo para el Congreso porque para muchos la vida sigue siendo inasequible. El costo del alquiler, la comida, la atención médica y todo lo demás simplemente sigue siendo demasiado caro y fuera del alcance de familias como la mía”, señaló la legisladora.

“Mi campaña se enfocará en enfrentar esta crisis de asequibilidad que Trump solo ha empeorado, proteger a nuestra comunidad de sus crueles y temerarias deportaciones, y ponerle alto a un dictadorzuelo que está socavando nuestra democracia”, sentenció Macías.

Su campaña enfatizó que los votantes tendrán opciones en estas elecciones. “Durante los próximos once meses, espero demostrarles por qué soy la mejor demócrata para representarlos en Washington y planeo ganarme su confianza y su voto”.

