Dollar General anuncia 450 nuevas tiendas en 2026

Dollar General adelantó su plan más ambicioso de expansión para el próximo año, con el objetivo de fortalecer su presencia en comunidades rurales y consolidarse aún más como la cadena de tiendas de dólar más grande de Estados Unidos.

La cadena prepara una expansión estratégica

Durante la presentación de resultados del tercer trimestre, el director ejecutivo de la compañía, Todd Vasos, confirmó que Dollar General abrirá 450 nuevas tiendas en el año fiscal 2026, que finalizará el 29 de enero de 2027.

La empresa, que actualmente opera cerca de 21,000 tiendas, mantiene una amplia ventaja frente a su principal competidor, Dollar Tree, que administra unas 16,500 sucursales en Estados Unidos y Canadá.

Vasos explicó que el enfoque principal de la expansión será reforzar su presencia en comunidades con poblaciones pequeñas.

“De cara a 2026, estamos en una posición única para atender al cliente desatendido en la América rural, donde aproximadamente el 80% de nuestra base actual de tiendas sirve a poblaciones de 20,000 personas o menos”, afirmó.

El ejecutivo detalló que la mayoría de las nuevas sucursales se construirán bajo un formato de 8,500 pies cuadrados, diseñado para comunidades rurales y pensado para mejorar la oferta de alimentos refrigerados y productos esenciales.

Un crecimiento acompañado de miles de proyectos inmobiliarios

Las 450 aperturas forman parte de un plan inmobiliario mucho más amplio. Según Vasos, 2026 incluirá aproximadamente 4,730 proyectos, distribuidos en varias iniciativas:

–2,000 remodelaciones completas mediante el programa Project Renovate.

–2,250 remodelaciones parciales como parte de Project Elevate.

–10 nuevas tiendas en México, continuando la expansión internacional.

–20 reubicaciones de tiendas, casi todas hacia formatos más grandes de 8,500 o 9,500 pies cuadrados.

Este año, la cadena ya abrió 575 tiendas en Estados Unidos, de las cuales 196 comenzaron a operar solo en el tercer trimestre.

Vasos enfatizó que estos cambios mejoran la experiencia del consumidor, ya que los locales más amplios permiten aumentar la exhibición de productos congelados, alimentos frescos y artículos de salud y belleza.

“Estamos entusiasmados con nuestros planes inmobiliarios para el próximo año y creemos que estos proyectos continuarán fortaleciendo nuestra relación con los clientes actuales, además de posicionarnos mejor para atraer nuevos clientes”, dijo Vasos.

Más productos frescos ante la crisis de los desiertos alimentarios

Dollar General también ampliará su oferta de alimentos frescos, un servicio cada vez más demandado en comunidades con acceso limitado a supermercados.

Actualmente, la compañía ofrece frutas y verduras en 7,000 tiendas, pero espera sumar más de 200 sucursales adicionales con esta categoría en 2026.

Competidores en problemas

El crecimiento de Dollar General ocurre mientras otra cadena del sector enfrenta serios desafíos.

Family Dollar, adquirida por Dollar Tree en 2015, ha atravesado varios años de dificultades financieras que llevaron al cierre de casi 700 tiendas el año pasado.

En marzo, Dollar Tree anunció la venta de Family Dollar a Brigade Capital y Macellum Capital por $1,000 millones, como parte de su estrategia para dejar atrás la operación.

