Dollar Tree observa un cambio en el comportamiento de los consumidores

Hay algo reconfortante en entrar a una tienda de un dólar. Aunque los días en que todos los artículos costaban exactamente un dólar han quedado atrás, una compra típica en Dollar Tree ahora ronda entre 1,25 y 1,50 dólares. Aún así, sigue siendo más barato que en supermercados tradicionales o Walmart.

La tienda ha dejado atrás la idea de limitarse a productos de un solo precio. Dollar Tree ahora ofrece artículos de hasta 3, 5 e incluso 7 dólares, ampliando su surtido para incluir opciones más costosas. Este cambio refleja una tendencia más amplia en el consumo minorista actual.

Cuando Dollar Tree anunció por primera vez que subiría su precio base a 1,25 dólares, hubo reacciones negativas de los clientes. Sin embargo, los compradores parecen haberse acostumbrado a los precios más altos. La inflación general y los aumentos de precios en otros comercios han normalizado esta práctica.

A pesar de ello, la razón por la que Dollar Tree no teme incrementar los precios no es solo que otros lo hacen. La empresa ha identificado un segmento de consumidores de ingresos más altos dispuesto a gastar en sus tiendas, lo que le permite diversificar su oferta sin perder clientes.

Dollar Tree y la expansión de precios

Según CBS News, que cita datos de GlobalData Retail, más del 10 % de los consumidores con ingresos superiores a 100.000 dólares compran ahora en Dollar Tree. En 2021, ese porcentaje era solo del 5,6 %. Esto evidencia un cambio en la composición de los clientes hacia familias de ingresos medios y altos.

Elizabeth Lafontaine, directora de investigación de Placer.ai, comentó: “En 2025 se ha producido un aumento en la distribución de visitas a Dollar Tree por parte de familias de ingresos medios y medio-altos en comparación con los últimos años. Esto sugiere una diversificación del surtido y mayor presencia en comunidades suburbanas”.

Hace solo cuatro años, exhibir artículos de 5 o 7 dólares habría sido impensable. La economía actual, marcada por la inflación y los aranceles, ha llevado a los consumidores a ajustar sus hábitos de compra, y Dollar Tree ha sabido adaptarse a estas nuevas condiciones.

Durante la última conferencia telefónica sobre resultados, el director ejecutivo de Dollar Tree, Michael Creedon, destacó que la respuesta a la opción de precios múltiples había sido muy positiva. Señaló que las cestas de compra ahora incluyen más unidades, aumentando el valor de la cesta casi al doble respecto a la tradicional.

La estrategia demuestra que la cadena no solo mantiene su atractivo para compradores con presupuestos limitados, sino que también ha logrado captar la atención de consumidores de ingresos más altos. Este movimiento podría marcar un cambio en la percepción de las tiendas de dólar como opción de compras económicas.

En un panorama de aumento de precios generalizado, Dollar Tree muestra cómo una tienda de descuento puede evolucionar sin perder relevancia. Con su surtido ampliado y precios flexibles, la cadena continúa siendo una opción atractiva tanto para quienes buscan ofertas económicas como para quienes desean conveniencia y variedad en un solo lugar.