Dos exgimnastas denuncian abuso sexual en el deporte estadounidense

A pesar de los esfuerzos por sanear las estructuras del deporte tras el escándalo de Larry Nassar, las denuncias por abuso sexual en la gimnasia estadounidense continúan emergiendo.

El nuevo reporte, que detalla las experiencias de dos exatletas, subraya que los problemas de supervisión y protección dentro de los programas de alto rendimiento persisten.

Las denunciantes, cuyas identidades se han mantenido bajo reserva judicial por el momento, detallaron incidentes ocurridos durante su tiempo en la disciplina, involucrando a personas dentro del círculo de entrenadores y personal de apoyo.

El impacto en la confianza y la estructura

Las acusaciones actuales no solo tienen implicaciones legales directas, sino que también reavivan el debate sobre la falta de protocolos efectivos para proteger a las atletas jóvenes.

Former gymnastics coach Sean Michael Gardner was recently charged with child sexual exploitation. The Bureau believes that Gardner targeted children who used gymnastics facilities in Louisiana, Mississippi, and Iowa between 2004 and 2022.



La persistencia de estos casos, a pesar de las promesas de reforma por parte de las federaciones deportivas, erosiona aún más la confianza pública en los órganos rectores.

El nuevo caso obliga a las autoridades federales y a los líderes de la gimnasia a revisar sus procedimientos de vigilancia e investigar si las denuncias fueron manejadas adecuadamente al nivel local o si fueron ignoradas.

La comunidad deportiva estadounidense, que aún intenta recuperarse de las heridas del pasado, enfrenta ahora la dolorosa realidad de que las víctimas siguen buscando justicia y que el sistema de protección sigue fallando.

