Hispano de El Bronx muere en Rikers Island tres días después de su arresto, otra muerte bajo custodia

Los funcionarios del Departamento Correccional de la Ciudad de Nueva York afirmaron que se encuentran investigando cómo un sujeto murió bajo custodia el sábado en la prisión de Rikers Island.

Identificado como Jimmy Ávila, es la undécima persona que pierde la vida bajo custodia o poco después de ser liberada este 2025. Esto se traduce como más del doble de la cantidad de muertes bajo custodia durante todo el año anterior.

Ávila murió a las 4:29 de la tarde del sábado en la Instalación Oeste de la cárcel, luego de que el personal médico de emergencia fuera llamado para recibir ayuda para reanimarlo, explicó el Departamento de Correcciones.

La policía y el Departamento de Correccionales tienen diferentes edades registradas para el fallecido, afirma que tenía 34 años, pero un vocero de la policía señaló que tenía 44 años.

Los funcionarios municipales no explicaron por qué se llamó al personal médico para ayudar a Ávila. Asimismo, el Departamento Correccional de Nueva York no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Los agentes detuvieron a Ávila el miércoles después, de que aseguraran, que disparó a tres personas en un edificio de apartamentos del Bronx, ubicado en College Ave. 1412, Claremont. Ryan Hines, de 37 años, murió a causa de sus heridas, dijo la policía. Los otros dos se encuentran en estado estable en el hospital.

Los fiscales acusaron a Ávila de asesinato, intento de asesinato y posesión criminal de un arma, reportó Gothamist.

El hecho fue el último de una ola de tiroteos recientes en El Bronx, lo que llevó al alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams a desplegar 1,000 agentes de la policía más en el distrito el fin de semana.

La siguiente comparecencia de Ávila había sido programada para el 2 de septiembre a las 9:00 de la mañana en el Tribunal Penal del Bronx, de acuerdo con lo que se observa en los registros judiciales.

Un representante de la Sociedad de Asistencia Legal, que representaba a Ávila, aseguró en un comunicado que padecía una enfermedad mental grave y que debería estar bajo estricta vigilancia. En el comunicado, se señaló que Ávila murió luego de estar recluido en el centro menos de 24 horas.

Asimismo, dio a conocer que Ávila es el tercer neoyorquino que muere bajo la custodia de la ciudad en la última semana.

“Con cada una de estas muertes, la ciudad responde con el mismo lenguaje estereotipado, pero las condiciones no mejoran, las personas a las que representamos siguen sufriendo y estas trágicas muertes siguen aumentando”, declaró la Sociedad de Asistencia Legal en su comunicado.

La muerte de Ávila se produce menos de dos semanas después del fallecimiento de Ardit Billa, de 29 años, en la prisión. Tres integrantes del personal fueron suspendidos tras el hecho fatal.

