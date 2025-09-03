Dos detenidos más mueren bajo la custodia de la ciudad de Nueva York

Dos personas más murieron mientras estaban bajo la custodia de la Ciudad de Nueva York durante la última semana, lo que se suma a una tendencia alarmante que también hubo un recluso de Rikers Island hallado sin vida, informaron las autoridades.

Musa Cetin, de 29 años, un conductor de bicitaxi arrestado por conducir sin licencia de acuerdo con los registros judiciales en línea, fue encontrado inconsciente y sin respuesta dentro de una celda en la sede del Departamento de Policía de Midtown South, Nueva York, en West 35th Street, cerca de la Novena Avenida, a las 8:33 de la noche del viernes, explicaron los policías.

Aparentemente, se había ahorcado con una chaqueta, dijeron las fuentes policiales.

Apenas 14 minutos antes, a las 8:19 de la noche, la policía del distrito había revisado a Cetin como parte de sus “controles estándar”, pero no encontró nada extraño, indicaron las fuentes.

Los oficiales de policía y los empleados del SEM “realizaron medidas para salvarle la vida”, pero Cetin fue llevado de urgencia al Hospital Bellevue, donde murió a causa de sus lesiones dos días después, apuntaron los funcionarios.

Su muerte está siendo investigada por la División de Investigación de Fuerza del Departamento de Policía de Nueva York.

Asimismo, alrededor de las 10:15 de la noche del viernes, Christopher Nieves, de 46 años, fue hallado inconsciente y sin respuesta dentro de una celda de detención en la Corte Penal del Condado de Kings en Schermerhorn Street, cerca de State Street en el centro de Brooklyn, dijo la policía.

Fue declarado muerto en el sitio por los trabajadores de emergencias médicas que se apersonaron al lugar.

Nieves supuestamente sufrió un infarto, según las fuentes.

La causa oficial y la forma de su muerte serán determinadas por la oficina del médico forense, y la División de Investigación de Fuerza del departamento está investigando el caso, reportó New York Post.

Nieves estaba bajo custodia por robar comida de un Whole Foods en Bedford Avenue en Williamsburg un día antes, señalaron las autoridades.

La noticia de las dos muertes llega después de que Jimmy Ávila, de 44 años, muriera bajo la custodia dentro de la instalación oeste de Rikers Island alrededor de las 4:30 de la tarde del sábado, dijeron los agentes.

Ávila fue acusado de dispararle a tres personas y matar al superintendente de su edificio, Ryan Hines, de 37 años, en un ataque de ira que tuvo lugar el miércoles pasado en un patio trasero compartido en El Bronx, de acuerdo con las fuentes y los vecinos.

“Estamos profundamente conmovidos por la pérdida de una persona bajo nuestro cuidado”, expresó la comisionada del DOC, Lynelle Maginley-Liddie, en un comunicado.

“Lamentamos su fallecimiento y expresamos nuestras condolencias a sus seres queridos. Investigaremos a fondo las circunstancias de este trágico suceso,” agregó.

Las circunstancias de la muerte de Ávila estaban “pendientes de mayor estudio” después de que una autopsia hecha el domingo, dijo la oficina del médico forense de la ciudad.

La Sociedad de Asistencia Legal, que representó a Ávila en el caso de asesinato, señaló que su cliente sufría de “serios problemas de salud mental” y que “dada su condición, esto debería haber sido detectado inmediatamente en la admisión y debería haber estado bajo la estrecha vigilancia del DOC”.

