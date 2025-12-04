Gabriel Soto confiesa su deseo de convertirse en abuelo

Durante un reciente encuentro con los medios, Gabriel Soto sorprendió al compartir una reflexión íntima sobre el futuro de sus hijas, Elissa Marie y Alexa Miranda, fruto de su relación con Geraldine Bazán. Aunque ambas aún son adolescentes, el actor reconoció que mira hacia adelante con ilusión y que uno de sus mayores deseos es llegar a verlas formar sus propias familias.

Soto, quien este año cumplió 50, explicó que el paso del tiempo le ha hecho pensar con mayor claridad sobre lo que anhela vivir en los próximos años. “Ya tengo 50 años, mi hija ya va a cumplir 17, ya no está lejos de que así sea. La vida se pasa súper rápido y el día de mañana, por qué no, yo sí quisiera ver nacer y crecer a mis nietos. Me encantaría que mis hijas tuvieran hijos”, declaró ante la prensa.

El actor aseguró que, llegado el momento, está dispuesto a acompañar a sus hijas en cada proceso, brindándoles apoyo y manteniendo la cercanía que ha buscado cultivar desde que se convirtió en padre. Señaló que, más allá de la expectativa de convertirse en abuelo, lo esencial para él es verlas realizadas y felices en las decisiones que tomen.

Para finalizar, el histrión comentó que, mientras ese momento llega, seguirá siendo un padre presente en todos los eventos importantes de sus hijas, como la graduación de la primaria de su hija menor, la cual ocurrió hace algunos meses.

Sobre ese día tan especial, Gabriel expresó: “Están creciendo, y ahora sí que la graduación de mi hija chiquita, Miranda, es parte de, y la verdad es que muy contento de que estén cumpliendo sus sueños, de que estén creciendo y estén logrando cosas importantes”.

