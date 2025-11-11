Geraldine Bazan descarta toda posibilidad de una reconciliación con Gabriel Soto

Recientemente, una fotografía de Geraldine Bazán y Gabriel Soto compartiendo un momento cercano desató una ola de rumores sobre una posible reconciliación, sin embargo, la actriz ha sido tajante al aclarar que no hay espacio para una segunda oportunidad en su relación con el padre de sus hijas.

La imagen en cuestión mostraba a Geraldine y Gabriel en un momento de cercanía, lo que hizo que muchos seguidores interpretaran el gesto como una señal de que ambos podrían haber reavivado su relación sentimental. Sin embargo, durante una entrevista con el programa “Sale el sol”, Geraldine dejó claro que la fotografía fue tomada en un ambiente estrictamente familiar y con el único objetivo de enviar un mensaje positivo a sus seguidores.

“Es que no es algo nuevo. Al final ellas (sus hijas) saben que la relación es cordial y nosotros compartimos en las grabaciones, en el doctor, en muchos aspectos”, explicó la actriz.

Geraldine enfatizó que lo que realmente importa es el bienestar de sus hijas, Elissa Marie y Alexa Miranda, y que su convivencia con Gabriel se basa en una relación respetuosa por ellas, no en una reconciliación romántica.

Un mensaje claro sobre la convivencia respetuosa

Bazán también aprovechó la ocasión para subrayar su postura sobre las relaciones con exparejas, especialmente cuando hay hijos involucrados.

“Mi propósito es crear un precedente sobre lo que significa mantener una relación respetuosa con una expareja, particularmente cuando hay hijos de por medio”, afirmó. La actriz fue firme en señalar que lo que ocurrió entre ella y Gabriel Soto pertenece al pasado, y que ambos han elegido seguir adelante con sus vidas de manera armoniosa.

“Ya lo pasado, pisado. Ahorita estamos en el presente”, expresó Geraldine, dejando claro que su historia con Gabriel está cerrada y que el foco está en sus hijas.

La prioridad es el bienestar de sus hijas

En una aparición posterior en el programa ‘Hoy’, Geraldine reforzó aún más su mensaje: “La vida sigue, ya también creo que los tiempos igual, es importante soltar”. La actriz dejó claro que, aunque su relación con Gabriel terminó, siempre será el padre de sus hijas y que su prioridad es asegurar que ellas tengan un padre presente, sano y fuerte.

“Siempre será el papá de mis hijas y yo quiero para ellas un padre sano, fuerte, presente. Yo no tuve a mi papá presente durante mi vida, así que para mí es vital que mis hijas lo tengan”, compartió con honestidad Geraldine, reafirmando su compromiso con el bienestar de sus hijas.

Geraldine cerró la conversación con un mensaje claro: “Las páginas hay que pasarlas y hay un camino nuevo para cada uno de nosotros”. Con estas palabras, la actriz puso fin a los rumores sobre una posible reconciliación con Gabriel Soto, dejando en claro que ambos están enfocados en seguir adelante, pero siempre manteniendo una relación cordial y respetuosa por el bien de sus hijas.

Sigue leyendo: