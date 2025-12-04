Henry Cejudo anuncia retiro tras UFC 323: “El sábado es mi última pelea”

Henry Cejudo, el único campeón de dos divisiones en UFC con oro olímpico en su vitrina, anunció que UFC 323 marcará el final de su carrera. Este sábado 6 de diciembre será su último combate como profesional.

El peleador de 38 años se despedirá del octágono en el evento de UFC 323 que se llevará a cabo en la T-Mobile Arena de Las Vegas, donde peleará ante Payton Talbott.

Cejudo anunció su decisión el pasado miércoles cuando entró como invitado al programa de la cadena TMZ Sports que se transmite por FS1. Triple C aseguró tener condiciones físicas para seguir al más alto nivel, pero considera que llegó el momento de dar un paso al costado.

“El sábado es mi última pelea. He estado en esto desde los 11 años. ¿Todavía lo tengo físicamente? 100 %. Pero siento que he aprendido muchas cosas nuevas en la vida, y estoy listo para el segundo capítulo, hermano”, dijo.

“Voy a cumplir 39 el próximo mes. Ahora tengo 38, 38 años joven. Quiero disfrutar las fiestas. Estoy incursionando en bienes raíces y en varias cosas más. Obviamente, el contenido con Pound 4 Pound. Estoy feliz con esta decisión”, aclaró.

Cejudo habló con calma antes de la pelea, dejando claro que no siente presión extra ni dramatiza el momento. Para él, cada combate es parte del trabajo, aunque reconoce el esfuerzo de sus entrenadores y compañeros durante la preparación.

“No realmente. Para mí, es solo otra pelea”, dijo Cejudo, riendo. “Si hay algo que me vino a la mente, es solo un poco de gratitud: pasar por estos campamentos duros y tener entrenadores y compañeros de entrenamiento que sacrifican su tiempo por ti. Creo que eso es lo único que realmente siento, pero aparte de eso, hermano, todo es negocio ahí dentro, concluyó.

Cejudo es uno de solo 11 peleadores en la historia de UFC que han sido campeones en dos divisiones. Aunque Henry es el único que posee una medalla de oro olímpica (en lucha libre estilo libre).

Henry Cejudo nació el 9 de febrero de 1987 en Los Ángeles, California, y es hijo de inmigrantes mexicanos.

En los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, Cejudo ganó una medalla de oro en lucha libre, convirtiéndose en el estadounidense más joven en lograrlo en esta disciplina. Lo hizo con 22 años.

Posteriormente, se coronó campeón en dos categorías de peso de UFC. Peso mosca y peso gallo. Ha sido hasta ahora uno de los pocos luchadores en la historia en tener títulos en dos divisiones simultáneamente. En 2020 se retiró y tres años más tarde, en 2023, retornó.



