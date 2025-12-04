Hombre en Brasil muere tras sufrir accidente con barra de pesas en gimnasio

La comunidad de Olinda, Pernambuco, en Brasil, enfrenta una profunda consternación luego de la muerte de Ronald José Salvador Montenegro, de 55 años, quien perdió la vida tras un accidente ocurrido mientras realizaba ejercicio en un gimnasio.

Medios locales informan que el trágico suceso ocurrió alrededor de las 19 horas (hora local) y rápidamente se convirtió en tema de conversación en la ciudad, tanto por lo inesperado de los hechos como por la relevancia de la víctima en el ámbito cultural.

Según diversos reportes, Montenegro realizaba una rutina de press de banca con barra libre cuando el barrote se deslizó de sus manos y cayó directamente sobre su pecho. Las cámaras de seguridad del gimnasio registraron la secuencia: tras el impacto, el hombre logró ponerse de pie y caminar unos metros hasta la recepción, pero colapsó segundos después.

Los testigos relataron que el personal del gimnasio y otros usuarios actuaron de inmediato, prestando los primeros auxilios mientras se solicitaba asistencia médica. Montenegro fue trasladado consciente a la Unidad de Pronto Atención (UPA) de Olinda, pero llegó en paro cardiorrespiratorio y no pudo ser reanimado. Al momento del accidente, levantaba una barra con aproximadamente 75 kg en total: 30 kg en cada lado más el peso estimado del barrote, de unos 15 kg.

RW Academia, el gimnasio en donde ocurrió el trágico suceso, citado por el medio MixVale, emitió un comunicado expresando su pesar y asegurando que su equipo actuó con prontitud, brindando asistencia inmediata y llamando a los servicios de emergencia.

La institución también señaló que Montenegro era un cliente frecuente, conocido y apreciado por la comunidad del gimnasio, y manifestó su disponibilidad para apoyar a la familia durante el proceso.

Un deportista con experiencia

Familiares citados por G1 Pernambuco subrayaron que Montenegro tenía más de 30 años de experiencia en musculación, sin antecedentes de accidentes o problemas durante sus rutinas. En el momento del suceso, se encontraba acompañado por un entrenador personal, quien confirmó que el ejercicio formaba parte de su plan habitual.

El presidente del Consejo Regional de Educación Física de Pernambuco, Lúcio Beltrão, explicó a G1 que la forma en la que el deportista sujetaba la barra, el llamado “agarre suicida” o “false grip”, podría haber incrementado el riesgo de que la barra se deslizara. Sin embargo, aclaró que aún no se puede atribuir oficialmente la causa del accidente a esta técnica, pues se requiere el informe final de las autoridades.

Más allá de su experiencia deportiva, Ronald Montenegro era una figura ampliamente reconocida en la cultura popular de Olinda. Era fundador y director del Centro Cultural Palácio dos Bonecos Gigantes de Olinda, una institución que resguarda más de 300 piezas históricas utilizadas en los desfiles del famoso Carnaval de Olinda.

Su gestión fue responsable de impulsar nuevas creaciones, capacitar a generaciones de artesanos y promover exposiciones dentro y fuera de Brasil. Nacido en Olinda y residente de Jardim Atlântico, también trabajaba como profesional autónomo en el sector de logística.

Tenía 2 hijos, Milena y Ronald Jr., de 25 y 18 años, y era descrito por allegados como un hombre apasionado por el carnaval, las tradiciones populares y la organización de eventos. Su muerte generó numerosos mensajes de pesar en redes sociales, especialmente de artistas, grupos culturales y entusiastas del carnaval. La tradicional agrupación Homem da Meia-Noite también lamentó públicamente su partida.

Llamado a reforzar medidas de seguridad

Familiares citados por el Daily Mail hicieron un llamado a los gimnasios para reforzar los protocolos de prevención, especialmente en ejercicios con alto riesgo como el press de banca. Solicitaron mayor supervisión, revisión de técnicas de agarre y capacitación continua del personal.

El debate sobre la seguridad en gimnasios, especialmente respecto al uso de agarres alternativos como el “false grip”, ha tomado relevancia tras el accidente. Especialistas consultados por la prensa advierten que, sin el informe pericial, no puede establecerse una causa definitiva, pero consideran pertinente revisar prácticas y rutinas.

Investigación policial en curso

La Policía Civil de Pernambuco clasificó preliminarmente el caso como muerte accidental, según reportes de G1 Pernambuco y MixVale. El informe oficial aún está en elaboración, aunque las autoridades descartaron la existencia de factores externos o intencionales.

Mientras tanto, RW Academia respondió a consultas sobre la capacitación de su personal en primeros auxilios y la supervisión de los ejercicios, asegurando que sus empleados están preparados para actuar en emergencias y que Montenegro estaba acompañado por un entrenador durante la sesión.

