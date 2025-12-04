Joan Laporta se mantiene al ataque: “El Real Madrid representa el poder y el FC Barcelona, la libertad”

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, analizó la idiosincracia de los dos grandes clubes del fútbol español.

“El Madrid representa el poder y el Barça, la libertad”, explicó después de detallar cómo se viven los partidos en el palco del Bernabéu. “No sé si se hacen negocios en el palco del Bernabéu. Hay poder. Aquí es otra historia, estamos más por la democracia y la libertad. Hay una relación correcta y cordial con Florentino Pérez”, dijo con cierta frialdad.

🗣️Laporta: "El Real Madrid representa el poder y el Barça la libertad"

pic.twitter.com/BRyFdH4eCc — Som I Serem FCB (@Somhiseremfcb) December 4, 2025

A Laporta se le planteó si el Barça podría seguir los pasos del Real Madrid, después de que en su última Asamblea Florentino Pérez ya planteara la opción de vender un 5% del club. “En el Barça no nos plantemos nada de esto. Llevo cuatro años escuchando que nos convertiríamos en SA. Somos garantes de que el Barça siempre será propiedad de los socios. Es un valor añadido que tenemos y nos conecta con la comunidad”, comentó Laporta.

Estatua para Messi

Laporta añadió que espera que el Barcelona tenga ya la licencia de primera ocupación 1C (que supondría la ocupación de todo el primer anillo y el segundo en el gol norte, llegando a 62.000 espectadores) antes de fin de año o, como mucho, “a principios de enero”. Continuando con la construcción del estadio, el presidente reconoció estar “muy contento con Limak. Nunca he sentido la presión de la masa social para regresar al Camp Nou en un plazo determinado”.

Preguntado por el posible retorno de Messi, ni que fuera para recibir un homenaje, Laporta defendió que “las personas se entienden hablando, el homenaje se hará cuando sea el mejor momento y con el estadio lleno con 102.000 espectadores”. También aseguró que su estatua se colocará junto a la de Johan Cruyff y Ladislao Kubala.

De cara al futuro Laporta, a pesar de los problemas de fair play, explicó que “si nos tenemos que reforzar, estamos preparados. Deco está trabajando y tendremos fórmulas financieras. Si se tiene que hacer un gran fichaje se hará, como se llevará a cabo la renovación de Eric García”. Esa renovación se hará pública el próximo día 11 de diciembre.

Seguir leyendo:

Messi señala a sus favoritos para el Mundial 2026: “Brasil, Francia, España, Inglaterra y Alemania”

Estados Unidos y Canadá estrenan portada propia en el álbum Panini del Mundial 2026

Vea el golazo que marcó Mbappé en victoria 3-0 del Real Madrid ante el Athletic Club en LaLiga (Video)