Estados Unidos y Canadá estrenan portada propia en el álbum Panini del Mundial 2026

Desde 1970, en el Mundial de México, la empresa Panini se ha encargado de comercializar álbumes sobre el torneo. Para esta edición de 2026, Panini América presentó una portada especial dedicada a Canadá y Estados Unidos.

En un evento celebrado en Nueva Jersey, a pocos días del sorteo de la fase de grupos en Washington, se lanzó la portada especial en el álbum para estos dos países.

Introducing the Canada and United States cover for the FIFA World Cup 2026™ sticker collection! pic.twitter.com/lXIpUT5N9M — Panini America (@PaniniAmerica) December 3, 2025

Por primera vez se jugará un Mundial de 48 selecciones y se jugarán 104 partidos. Esto con ella a que la colección de este año será la más grande que Panini haya impreso.

Panini presentó una portada que celebra a Estados Unidos y Canadá como anfitriones del Mundial 2026 junto a México.

El diseño fusiona la imagen oficial del torneo, el trofeo y el emblema de la FIFA, con la legendaria chilena de Carlo Parola, símbolo de la editorial desde 1965.

Todavía no se conoce la versión de portada para el resto de los países del mundo. Con respecto a México, el otro anfitrión, habrá una portada especial.

La unión de generaciones a través de un álbum

Romy Gai, director de la División Comercial de la FIFA, destacó el poder del álbum como símbolo cultural, capaz de unir generaciones alrededor de la fiebre mundialista. Para él, esta colaboración seguirá siendo un puente entre familias, coleccionistas y aficionados.

Por su parte, Mark Warsop, CEO de Panini America, definió el lanzamiento como el primer paso de un proyecto mayor que incluirá cromos, cartas intercambiables y nuevas experiencias para los fanáticos. Con ello, Panini reafirma su papel como socio exclusivo de la FIFA en el universo de los coleccionables.

Panini rompe tradición y presenta por primera vez una portada pensada para una región sede del Mundial. El anuncio coincidió con el arranque de una preventa limitada en Amazon.

