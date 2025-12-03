Vea el golazo que marcó Mbappé en victoria 3-0 del Real Madrid ante el Athletic Club en LaLiga (Video)

Kylian Mbappé volvió a ser determinante y lideró con un doblete y una asistencia el triunfo 0-3 del Real Madrid sobre el Athletic Club en San Mamés, un resultado que corta la racha de tres empates consecutivos en Liga y permite a los blancos mantenerse a un punto del Barcelona en la lucha por la cima.

El delantero francés necesitó apenas siete minutos para abrir el marcador con una acción individual propia de su jerarquía. Tras un cambio de frente de Trent Alexander-Arnold, Mbappé encaró con potencia, dejó atrás a Lekue, Vivian y Laporte, y batió a Unai Simón, el mejor de los locales. Una jugada que marcó el rumbo del encuentro.

Antes del descanso llegó el 0-2 en una de las mejores combinaciones colectivas del Madrid. Jude Bellingham, líder absoluto del mediocampo, inició la acción; Mbappé prolongó de cabeza dentro del área y Eduardo Camavinga apareció para empujar el balón también de cabeza. El mediocampista rubricó una jugada que retrató la superioridad blanca en la primera mitad.

En el segundo tiempo, el Athletic mejoró tras los ajustes de Ernesto Valverde, que deshizo el trivote inicial y dio entrada a Unai Gómez. Los locales generaron dos ocasiones claras: un disparo lejano de Jauregizar y una internada del propio Gómez que Courtois resolvió con solvencia. Sin embargo, el empuje rojiblanco terminó diluyéndose con la aparición final del ‘10’ madridista.

A los 72 minutos, Mbappé recibió sin marca a unos metros del área y sentenció el partido con un derechazo desde 25 metros que sorprendió a Unai Simón. Un golazo que confirmó su noche mágica en Bilbao y selló el 0-3 definitivo.

El Athletic cerró el partido buscando descontar, pero Courtois respondió ante un intento de Guruzeta y una volea de Vesga en el descuento. El Madrid incluso rozó el cuarto con un disparo potente de Fede Valverde, al que Simón respondió con una atajada felina.

El encuentro también dejó lecturas individuales importantes: Alexander-Arnold firmó un gran desempeño antes de salir lesionado, y Bellingham volvió a mostrarse como el motor del equipo. En el Athletic, Nico Williams fue el principal generador de peligro y Unai Simón evitó una goleada mayor.

Para el conjunto rojiblanco, el revés llega en el inicio de una semana exigente: recibirán al Atlético de Madrid el sábado y al PSG el miércoles siguiente. El Real Madrid, por su parte, recupera sensaciones, contundencia y, sobre todo, la versión más dominante de Mbappé, que atraviesa su momento más decisivo desde su llegada al club.

