La Fruta, ganador de La Casa de Alofoke, advierte que usan su imagen para intentar estafar en Nueva York 

Andy de la Cruz, más conocido como la Fruta, advirtió que luego de su triunfo en La Casa de Alofoke, intentan usar su imagen para promocionar eventos en Nueva York con los que no está vinculado.

En su cuenta en Instagram, el creador de contenido dijo este jueves: “¿Qué es lo qué, mi gente? Buenas noches. Voy a tomar un tiempecito para explicarles algo porque esto se está contornando. Quiero explicarles a toda mi gente o dejarles claro que están apareciendo fiestas y poniendo flyers y cosas así. No se lleven de gente, ustedes nada más tienen que llevarse de los flyers que ponga el hijo mío en mi Instagram”.

Además de esto, afirmó en el material que subió: “Si van a llamar, tienen que llamar al número de mi mánager. Yo estoy en Santo Domingo todavía, no estoy en Nueva York”.

Advirtió que debido a la popularidad que alcanzó con el reality show hay muchos eventos que están promocionando con su nombre, pero él no tiene conexión con los organizadores ni ha autorizado el uso de su imagen.

“No se dejen engañar, hasta que ustedes no vean un flyer en la página de la Fruta oficial, eso no es cierto”, destacó.

El influencer fue el más apoyado por el público en el reality show que se transmitió desde la República Dominicana gracias al carisma que mostró en la competencia, pero también por su historia de superación como migrante en los Estados Unidos, en donde reside y ha trabajado como constructor.

En las redes sociales es notable la gran cantidad de mensajes en los que los usuarios se identifican con la personalidad de Fruta, caracterizada por el ingenio y la comicidad. Por eso ahora que ha publicado este mensaje de advertencia, muchos lamentan que estén usando su imagen sin su autorización.

Sigue leyendo:

· La Fruta, el dominicano que vive en El Bronx y triunfó en La Casa de Alofoke 2

· ¿Qué se ganó la Fruta en La Casa de Alofoke 2?

· Caramelo participará en el reality La Casa de Alofoke