¿Qué se ganó la Fruta en La Casa de Alofoke 2?

La Casa de Alofoke se convirtió en un fenómeno viral en su segunda temporada, en la que triunfó la Fruta, creador dominicano de contenido quien residen en el Bronx desde hace unos 10 años.

Luego de que Alofoke anunciara que le ganó al puertorriqueño Michael en la última batalla que hicieron en YouTube este 27 de noviembre, dieron detalles de los premios que se lleva el creador de contenido.

Según indicó el locutor, la Fruta recibió RD$4 millones de pesos dominicanos en efectivo, que son más de $60.000 dólares.

Además de esto, le dieron un Ferrari Purosangue. El valor de este vehículo es considerablemente más alto que el premio en efectivo. El Ferrari Purosangue (que debutó en 2023) es el primer SUV de la marca y tiene un precio base que comienza alrededor de los $398,350 dólares en el mercado internacional, pudiendo aumentar a más de $400,000 dólares según las opciones y el mercado.

La Fruta luego de ganar La Casa de Alofoke

La Fruta se caracterizó en esta segunda edición por ser uno de los más carismáticos del grupo y también por las situaciones chistosas que protagonizó, generando así muchas visualizaciones y comentarios en las redes sociales.

Gracias a esto, conquistó a un gran número de seguidores, que votaban por él a través de los superchats y lo ayudaron a que obtuviera el primer lugar en el programa de telerrealidad que se transmitió enteramente por YouTube.

Este formato se distinguió de otros similares debido a la rapidez de los acontecimientos y sobre todo la libertad que paradójicamente tenían los habitantes dentro de la casa, ya que les hacían constantes fiestas, algunos podían usar el teléfono y varios casos en particular hasta tenían permitido salir brevemente.

Los invitados también fueron otros de los atractivos que tuvo, ya que participaron figuras de realities como Caramelo, Melissa Gate y Laura Bozzo.

Mientras que los cantantes que visitaron el reality show fueron Arcángel, Farruko, Cosculluela, Tito el Bambino, Ivy Queen, Miriam Cruz, Romeo Santos, Prince Royce, entre otros.

