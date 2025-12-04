La superluna más extrema en casi 20 años iluminará el cielo este jueves 4 de diciembre

A los neoyorquinos les espera un espectáculo astronómico difícil de repetir. Este jueves 4 de diciembre, la última Luna llena del año, conocida como Luna Fría en el hemisferio norte, alcanzará una configuración tan inusual que no volverá a darse hasta 2042.

Astrónomos internacionales ya adelantaron que esta será la superluna más extrema del período 2024-2025, una combinación única de brillo, cercanía y altura en el cielo.

El fenómeno no solo cerrará el calendario lunar de 2025, sino que también marcará el punto más intenso del standstill mayor, un ciclo de 18,6 años que modifica las posiciones máximas y mínimas de la Luna en el cielo. Su resultado: una superluna que se elevará especialmente alto en latitudes medias como la ciudad de Nueva York, donde los cielos fríos de diciembre suelen ofrecer condiciones particularmente favorables para la observación.

¿A qué hora ver la superluna de diciembre en Nueva York?

Según los servicios astronómicos, la Luna alcanzará su plenitud el jueves 4 de diciembre a las 18:14 horas (ET) Nueva York. Eso significa que su salida coincidirá casi exactamente con el final del crepúsculo, un momento ideal para quienes quieran obtener fotografías con el horizonte aún iluminado.

Para los residentes de la ciudad, la superluna aparecerá por el horizonte oriental, visible desde puntos como Brooklyn Bridge Park, Hunters Point South, Long Island City, la costa de Staten Island o el paseo de Battery Park. A medida que ascienda, su brillo aumentará y la atmósfera fría y seca del invierno favorecerá una vista nítida del disco lunar.

Por qué se considera una superluna “extrema”

La espectacularidad del evento depende de su cercanía a la Tierra. El 4 de diciembre, la Luna alcanzará los 357,219 kilómetros, una distancia especialmente reducida que incrementa su tamaño aparente alrededor de un 8% respecto de una Luna llena promedio y su brillo en más de un 16%.

Aunque no transforma la noche en un paisaje radicalmente más luminoso, sí permite observar más detalle en la superficie: cráteres, mares lunares y sombras marcadas. Para astrónomos aficionados y fotógrafos, es una oportunidad que solo aparece un puñado de veces por década.

Este carácter “extremo” surge de la coincidencia entre varios factores:

* Perigeo cercano: la Luna estará en uno de sus puntos de máxima aproximación a la Tierra.

* Plenitud exacta: el momento en que la Luna se coloca justo enfrente del Sol.

* Standstill mayor: la fase máxima del ciclo de 18,6 años, que empuja a la Luna hacia sus posiciones más altas del cielo.

En 2025, la plenitud lunar coincide con un tramo particularmente pronunciado del standstill, por lo que en el hemisferio norte, incluida Nueva York, aparecerá en su punto más elevado del año.

Esta noche, se conjuntan varios factores que hacen que el espectáculo de esta superluna no se volverá a repetir en un par de décadas. (Foto: Seth Wenig/AP)

Un ciclo orbital que no volverá a repetirse hasta 2042

La órbita de la Luna no es fija. Se deforma, gira, se inclina y responde continuamente a las variaciones gravitatorias del Sol. Esta dinámica hace que la coincidencia exacta entre una Luna llena y un perigeo muy cercano sea poco frecuente.

Aunque ocurren alrededor de 13 perigeos al año, la alineación entre ese punto cercano y la fase de plenitud rara vez coincide con una posición extrema del standstill. Por eso, eventos como el del 4 de diciembre de 2025 no volverán a verse hasta dentro de casi 2 décadas.

Qué verán los neoyorquinos

En Nueva York, la Luna se elevará más que en cualquier otra noche del año debido al efecto espejo del solsticio. Dado que el Sol alcanza su punto más bajo cerca del 21 de diciembre, la Luna llena, ubicada exactamente al otro lado del cielo, se desplaza a su punto más alto. Esa altura acentuada, sumada al perigeo, crea una vista especialmente llamativa.

Quienes observen la superluna desde miradores urbanos o espacios abiertos podrán notar:

* Un disco lunar grande y muy luminoso, ideal para fotografía con teléfonos y cámaras básicas.

* Cielos fríos y secos, que reducen humedad y contaminación, mejorando la visibilidad.

* Contraste de color al salir, con tonalidades amarillentas o anaranjadas cuando aún está cerca del horizonte.

La ciudad, con sus rascacielos y líneas arquitectónicas verticales, funciona como un marco perfecto para capturarla en imágenes.

Un fenómeno con historia y tradición

La Luna llena de diciembre recibe desde hace siglos distintos nombres. En muchas culturas del hemisferio norte se la conoce como Luna Fría, Luna de la Noche Larga o Luna Antes de Yule, términos asociados a la llegada del invierno y a la noche más extensa del año.

En Norteamérica, el Old Farmer’s Almanac la llama también Luna de los Árboles Estallando, evocando las ramas congeladas. Tradiciones indígenas la identifican como Luna cuando los Ciervos Mudan sus Astas o Luna del Hacedor de Invierno. Cada nombre guarda un vínculo con el entorno natural y los ritmos estacionales.

Consejos para observar la superluna en Nueva York

1) Llegar temprano a un punto con vista despejada al este.

2) Usar binoculares o telescopios de iniciación para ver detalles.

3) Probar fotografías cuando la Luna esté baja sobre el horizonte.

4) Evitar zonas con luces directas que reduzcan el contraste.

La mañana del 5 de diciembre también ofrecerá una vista excelente: aunque un poco menos brillante, la Luna seguirá presentando un tamaño notable.

