Lamine Yamal superó a Mbappé como el jugador más valioso del mundo, según Transfermarkt

Transfermarkt, plataforma especializada en el valor de los futbolistas, actualizó recientemente la valoración económica de los futbolistas más destacados del presente, ubicando a Lamine Yamal, del FC Barcelona, en la cima del ranking con una cifra de 200 millones de euros.

Este logro reflejó tanto la proyección del jugador en el mercado como su rendimiento individual, el cual se vio respaldado por las cinco anotaciones y ocho asistencias que firmó en los once partidos disputados de la Liga actual, una campaña en la que las lesiones (pubalgia) también influyeron en su cuota de minutos.

El informe recogido aparecen por detrás de Yamal tres nombres destacados: Jude Bellingham (Real Madrid), Erling Haaland (Manchester City) y Kylian Mbappé (Real Madrid), cada uno valuado en 180 millones de euros. Este grupo comparte el segundo puesto dentro de una clasificación cada vez más disputada entre jóvenes figuras y nombres ya consolidados en la élite del deporte. Cabe destacar que ninguno supera los 26 años.

En el quinto lugar, Vinícius Jr., atacante del Real Madrid y único sudamericano en el Top 10, presenta un valor de 150 millones de euros, constituyendo la referencia principal de la región en las ligas europeas, de acuerdo con el análisis de Transfermarkt.

Kylian Mbappé (L) y Vinícius Jr. (R) figuras claves para el Real Madrid. Crédito: Julio Muñoz | EFE

Varios sudamericanos con alto valor

El panorama para el fútbol sudamericano en este ranking presenta matices. Dentro del Top 20, Vinicius Jr. se establece como el único en ingresar al círculo privilegiado de los diez deportistas más valiosos.

Más abajo en la lista aparecen otras figuras de la región, como Federico Valverde (Real Madrid, Uruguay), quien ocupa el puesto 12 y cuyo valor asciende a 130 millones de euros. Siguiendo en el conteo, el ecuatoriano Moises Caicedo, hoy mediocampista del Chelsea FC, figura en la posición 15, con un valor de 100 millones de euros.

En cuanto a los futbolistas argentinos, la presencia en el Top 20 la ostentan dos jugadores: Julián Álvarez, del Atlético Madrid, y Alexis Mac Allister, del Liverpool FC, ambos valorados en 100 millones de euros y ubicados en los puestos 16 y 17, respectivamente.

De acuerdo con los datos recogidos por el sitio especializado, estos deportistas encabezan el listado para su país, aunque sus montos todavía se sitúan por debajo del podio internacional ocupado por figuras de España, Inglaterra y Francia.

