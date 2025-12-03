“No quiero ser Messi y él lo sabe”: Lamine Yamal sobre la eterna comparación con el argentino

La presión mediática sobre Lamine Yamal es enorme, amplificada por las comparaciones recurrentes con el máximo ídolo en la historia del Barcelona y el fútbol mundial, Lionel Messi.

Sin embargo, el joven jugador ha demostrado madurez al manejar estas expectativas. En su diálogo con la cadena estadounidense CBS News, Yamal dejó claro que su enfoque es singular.

El futbolista explicó que, aunque las comparaciones son un honor, su motivación no pasa por replicar la carrera o el estilo de nadie más, sino por establecer su propia identidad dentro del campo.



Lamine Yamal es consciente de que su ascenso meteórico, sumado a su posición y la zurda prodigiosa, inmediatamente evocan el recuerdo del genio argentino. No obstante, el jugador quiere que se le juzgue por sus propios méritos.

“Sé que las comparaciones con Messi siempre estarán ahí. Es el mejor jugador de todos los tiempos y es un honor que se mencione mi nombre en esa frase,” comentó Yamal a CBS News.

Messi cargando a Yamal de bebé. Crédito: AP

“Pero mi meta no es parecerme a Messi. Quiero ser yo mismo, Lamine Yamal, y jugar a mi manera. Tengo mi propio camino y mi propia historia que escribir en el fútbol.”

Esta declaración es un mensaje de ambición y autoconfianza, señalando que el joven extremo está decidido a evitar la carga de tener que alcanzar los inigualables estándares de Messi. El enfoque de Yamal está en perfeccionar su juego y consolidar su lugar como la próxima gran estrella, bajo sus propios términos.

