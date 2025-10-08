La receta perfecta para tamales de elote dulces o salados

Los tamales de elote (maíz tierno) son un plato reconfortante ideal para la temporada de otoño. Este plato originario de Mesoamérica se conoce desde 8000 a 5000 a.C. y ha evolucionado y forma parte de la cultura gastronómica Latinoamérica. Aprende a prepararlos con una sencilla receta y pocos ingredientes.

Este tamal o bollo de maíz es consumido en países como México, Puerto Rico, Chile, Honduras y Venezuela. Se conocen varias versiones de acuerdo a las costumbres de los países, ya que el ingrediente principal es el maíz, un alimento primordial en la dieta del continente americano.

¿Qué hace al tamal de elote tan especial?

Si bien los tamales forman parte de la historia culinaria de varios países de la región, el tamal de elote cobra especial significado por estar elaborado de maíz tierno o dulce (elote).

Al mezclarlo con mantequilla (o manteca), azúcar, leche y sal se forma una masa de delicioso sabor y textura. Los tamales se envuelven en hojas de maíz, se cocinan al vapor, hervidos o al horno por 30 a 45 minutos.

Hay varias formas de preparar los tamales: dulces con azúcar y, a menudo, canela y leche condensada; salados con chile ancho, jitomate, carne de puerco frita y epazote y al horno con huevo y harina para lograr una textura tipo pastel.

Receta de tamales de elote

En el Mes de la Herencia Hispana presentemos esta versión de tamales de elote, es original del portal Comedera, con una receta sencilla y deliciosa, ideal para servir en días templados o fríos.

Ingredientes

12 mazorcas de maíz tierno

1 taza de Leche

1 taza de Mantequilla derretida

1 taza de Azúcar

1 cucharadita de Sal

2 cucharaditas de polvo para hornear

Hojas de maíz para envolver

Modo de preparación:

1.- Desgrana las mazorcas de maíz tierno.

2.- Agrega los granos de maíz a una licuadora o procesador hasta obtener una masa suave.

3.- Una vez obtengas la masa de maíz, agrega leche, mantequilla, azúcar, sal y polvo para hornear y mezcla muy bien.

4.- Limpia y seca las hojas de maíz.

5.- Toma una hoja y coloca una cucharada de la mezcla en el centro. Dobla para formar un paquete bien sellado.

6.- Distribuye los tamales verticalmente en una vaporera. Llena la base con agua y cocina a fuego medio-alto por aproximadamente 1 hora o hasta que estén firmes.

